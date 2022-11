Fabiola Martínez confiesa que un hombre le ha "robado un beso" tras separarse de Bertín Osborne: "Yo no necesito Tinder"

Desde su separación de Bertín Osborne, hace ya dos años, lo cierto es que, aunque ella no se cierra al amor, Fabiola Martínez siempre ha confesado sentirse feliz con su nuevo estado sentimental.

Precisamente de ella ha hablado en una reciente entrevista, donde la venezolana comenta: "Quiero estar en la lista de solteros toda la vida. Yo no quiero amor, yo quiero diversión".

Además, también ha confesado que recientemente se ha besado con otro hombre. "Me han robado un beso. Hace poco me fui a bailar, yo no necesito Tinder. Me fui a bailar y cuando estaba mirando mi Instagram me estaban pidiendo salir y son más pequeños que yo", reconoce en La Razón.

Además, la modelo se sincera sobre el cambio que ha dado en los últimos meses. "Todo el mundo piensa que soy como la madre Teresa de Calcuta, pero últimamente me digo que voy a sacar la dominatrix que llevo dentro. Todo es un aprendizaje y, si eres medianamente inteligente, lo aprovechas. Y creo que en eso estoy".

"Hay muchas cosas que no repetiría", admite sobre su pasado Fabiola, que no se cierra al amor, aunque tampoco lo busca. "No quiero complicarme la vida. Quiero disfrutar de mi tiempo, de mí y de lo que he dejado de hacer, con mis amigas y mis amigos, y con mi familia, por supuesto".