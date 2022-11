Omar Sánchez, expulsado de 'Pesadilla en el paraíso' y traición en las nominaciones: "¡Manipulador!"

Lo pidió y la audiencia le concedió el deseo. Omar Sánchez se convirtió este miércoles en el nuevo expulsado de Pesadilla en el paraíso. El canario, cansado y desencantado con su concurso, tenía claro que había llegado su momento de salir.

Al final, y en su enfrentamiento con Dani G, con un 58 por ciento de los votos, los espectadores decidieron que el expulsado fuera el canario. Dani G, por su parte, se salva por tercera vez consecutiva.

Antes de abandonar la granja, Omar quiso pronunciar unas palabras de despedida: "Es mucho tiempo aquí, casi tres meses, estoy muy contento de haber conocido a mis compañeros, de haber convivido con ellos, de haber dado todo".

Sobre su relación con Marina Ruiz, que se gestó en el programa, dijo: "Estoy muy contento de enamorarme también, salir con novia. Es un gran premio que me llevo".

Con Omar fuera, dieron paso a las nominaciones, donde hubo sorpresas y una traición, la de Israel Arroyo al propio Dani, al que había asegurado que nunca le nominaría.

"Yo a Dani no le iba a nominar esta semana, pero por la tarde ha venido una persona y me ha dicho que estaba hablando con Bea de mí no muy bien. Lo puse en cuarentena, pero después de ver el vídeo de que una persona decía que si tengo doce años y él en vez de defenderme se ríe, esto es una llamada de atención para él. En ningún momento dice que pare porque soy su amiga", explicó el andaluz.

Dani replicó y, entre reproche y reproche, fueron subiendo el tono. "Jamás esa doble cara y esa falsedad con alguien que te estás riendo", le reprochaba el exparticipante de La isla de las tentaciones, que está nominado esta vez junto a Manuel, a Israel. "¡Manipulador!", brotaba el sevillano.