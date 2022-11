Nuevo suspenso en geografia de un comensal de 'First dates': "¿Euskadi es Galicia?"

Si el pasado jueves Yuleima tuvo un grave error geográfico al pensar que Valencia estaba en Andalucía. Este miércoles, otro comensal de First dates volvió a suspender en geografía española al ubicar Euskadi en Galicia.

"En nuestro restaurante aceptamos a todo tipo de personas, pero para entrar hay que traer sinceridad y ganas de amar. Solo eso", comentó Carlos Sobera antes de la cita entre Pau y José Ángel.

El primero en llegar fue Pau, que destacó que le gustaba mucho el maquillaje, como pudieron comprobar los espectadores del programa de Cuatro.

"Me parece una manera de expresar lo poco conforme que estoy con lo que se espera de mí. Por lado quiero destacar mi feminidad, pero sin buscar lo extremadamente femenino", afirmó el guipuzcoano afincado en Madrid.

José Ángel, su cita, llegó a continuación: "Soy Libra y es en lo que baso el 90% de mi personalidad, pero si salimos del tema horóscopos, soy una persona extrovertida y espontánea".

Durante la cena ambos vivieron un momento muy sorprendente cuando el murciano no supo encontrar en el mapa de España el lugar de procedencia de Pau.

"¿Me has dicho que eres de Donosti? No he estado ahí en la vida, ¿está en Galicia?", afirmó José Ángel, dejando sin palabras al guipuzcoano, que le contestó: "¿Suena a gallego?".

"Está en Euskadi, ¿San Sebastián?", insistió el comensal, pero el murciano no conseguía localizarlo ni en su cabeza ni en el mapa: "Todas las comunidades esas son iguales", aseguró.

Al terminar la velada, José Ángel comentó que "nuestras vibras son muy amistosas y es un amigo que conservaría, pero como algo romántico, no". Pau, por su parte, tampoco quiso tener una segunda cita con el murciano.