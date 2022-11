Alaska, en 'El Hormiguero': "No hago ruido por la noche en casa por si perturbo a los espíritus"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Alaska, que ya está cerca de convertirse en invitada Infinity del programa de Antena 3, ya que ya ha acudido a ver a Pablo Motos en 19 ocasiones (hacen falta 20 visitas).

La cantante presentó el nuevo disco de Fangoria titulado Ex Profeso, que sale a la venta el próximo 18 de noviembre. Se trata de la última entrega de la trilogía que empezó con Existencialismo Pop y Edificaciones paganas.

Este tercer álbum de la serie se anuncia como el más ecléctico, con sonidos que van desde el house, al glam, el tecno, el pop o el rock con el estilo de la artista.

Pasado mañana, Alaska lanza “Ex-profeso”, un nuevo EP que mezcla todo tipo de géneros musicales y pone fin a la trilogía #AlaskaEH pic.twitter.com/5XeRaViS4N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 16, 2022

El presentador mostró todo lo que incluía la caja donde estaban todos los vinilos y destacó una foto en la que se veía a la invitada con el pelo rizado y ella desveló un dato desconocido por mucha gente.

"Realmente tengo el pelo rubio y rizado, pero es que no me gusta nada, por eso me lo tiño. Es que es rubio ceniza y con eso no voy a ningún lado", desveló la cantante.

La artista desveló otro dato sorprendente de su vida: "Por la noche, en casa, no levanto ni hago ruido por si perturbo a los espíritus. De pequeña, si había algún ruido, pensaba que eran ellos".

"Pero ahora de mayor no sabes si son los espíritus o alguien que está entrando en casa. Es que el catálogo de miedos es infinito", añadió la cantante.