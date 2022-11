María Patiño, afectada por su relación con Chelo García-Cortés: "Siento que no logro nunca llegar a ella"

La revista Lecturas publicaba este martes que Chelo García-Cortés estaría buscando trabajo fuera de Sálvame, concretamente en Cuarzo producciones, la productora de El programa de Ana Rosa. La tertulia de tardes de Telecinco no ha tardado en comentar este tema, que le ha salpicado directamente a María Patiño.

Después de que los colaboradores debatieran sobre las posibles razones de esta decisión por parte de su compañera, Kiko Hernández ha revelado que él tendría constancia de que García-Cortés estaría en búsqueda de otro formato en el que colaborar por su posible tensión con María Patiño.

"Ella quiere tomar aire de este programa, alejarse, porque tiene un conflicto con alguien que no se ha resuelto: ese conflicto es contigo, María", le decía directamente el colaborador. "Vuestra relación no pasa por el mejor momento", ha continuado.

"No es exactamente así", ha respondido María Patiño, apenada. "Yo no estoy enfadada con Chelo, pero siento que no logro nunca llegar a ella", ha comenzado a confesar la colaboradora. La tertuliana ha insistido en varias ocasiones que no se sentía bien hablado de ello sin ella presente. No obstante, ha acabado reflexionando sobre el tema.

Tras sus palabras, ha salido a la luz que García-Cortés le ofreció que se encargara de la presentación de su libro, Sin etiquetas: memorias. "A mí me lo propuso ella, pero me enteré por redes sociales de que iba a ser finalmente Carme Chaparro", ha contado Patiño. "Cuando Chelo me lo propone le doy la importancia que sabía que tenía. ¿Tú crees que necesito que me nombre para esas cosas para hacer ver que yo la quiero?", ha expresado.

La colaboradora se ha emocionado, y ha compartido sus dudas: "No entiendo de la manera en la que me quiere a veces. De Chelo lo único que pido es que sea ella misma conmigo cuando estoy con ella, y a veces tengo la sensación de que me quiere por cuestión de autoestima, para representar un papel que no es".