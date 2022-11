Zelenski asegura que el misil que mató a dos personas en Polonia no es ucraniano: "No tengo ninguna duda"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no está de acuerdo ni con la OTAN ni con EE UU y asegura que el misil que impactó este martes en Polonia matando a dos personas no es ucraniano. "No tengo ninguna duda de que no fue un misil nuestro", aseguró en una entrevista en televisión. "Pienso que es un misil ruso, en base a nuestros informes militares", añadió al respecto.

Además, el Gobierno de Ucrania ha pedido acceso inmediato al lugar en Polonia en que impactó el misil. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, anunció en Twitter tras una reunión de este organismo que Kiev solicita "acceso inmediato" al lugar de los hechos para los representantes del Ministerio de Defensa y de la guardia de fronteras ucraniana.

El Consejo señaló en un comunicado que el Gobierno ucraniano aboga por una investigación conjunta con sus aliados y lo más detallada posible y está completamente abierto a un examen comprehensivo de la situación y a "acordar conclusiones en base a todo el conjunto de datos disponibles".

Además, Kiev está lista para entregar las pruebas de las que dispone y que demuestran un "rastro ruso", agregó el Consejo, que se reunió en la capital ucraniana bajo el mando del propio Zelenski.

"Estamos esperando las informaciones de nuestros aliados en base a las cuales llegaron a la conclusión de que es un misil de defensa aérea ucraniano", señaló el comunicado, que remachó que sólo Rusia "tiene la culpa de lo que ocurrió".

"Recordamos que solo es posible proteger Europa Central de los misiles rusos mediante la creación de un escudo aéreo eficaz sobre el territorio de Ucrania", concluyó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Un proyectil impactó en una localidad polaca a pocos kilómetros de la frontera ucraniana y causó la muerte de dos civiles. Tanto el presidente de Polonia como la OTAN han anunciado esta mañana que es "probable" que el misil fuera lanzado por los sistemas de defensa aérea ucranianos de forma no deliberada.