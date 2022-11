Los conservadores del CGPJ mantienen su bloqueo en el Constitucional hasta que el Supremo decida sobre el sustituto de Lesmes

Una vez más, sin novedades en el frente. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargados de nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se han citado de nuevo este miércoles para acometer su tarea, pero no han tenido éxito. Se cumplen así más de dos meses desde que acabó el plazo legal para efectuar dichos nombramientos. Pasado este plazo, el Gobierno parece perder su paciencia y se abre ahora a nombrar sus candidatos.

Por diversas circunstancias, los vocales conservadores del Consejo llevan desde el 13 de septiembre acudiendo a las reuniones sin un candidato para el Constitucional. En esta ocasión, alegan que antes de nombrar candidato deben conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre el nombramiento del vocal Rafael Mozo como presidente del CGPJ en sustitución de Carlos Lesmes.

El alto tribunal prevé decidir sobre la posible suspensión de Mozo (solicitada por el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del órgano, José Luis Benito) el próximo 23 de noviembre, fecha que han fijado los vocales negociadores para su próxima reunión. El día 24 está convocado el próximo pleno del CGPJ, en el que podría llegarse a una decisión sobre los dos magistrados que se han de nombrar, aunque los propios vocales no confían en que esto vaya a suceder.

Según alegan, las horas que transcurrirán entre las negociaciones del 23 y el pleno del 24 no son suficientes como para cerrar un acuerdo. Más aún cuando el ala conservadora del CGPJ parece mantenerse firme en su parálisis a la hora de elegir un nombre para el tribunal de garantías.

Ya en la pasada reunión los vocales progresistas informaron de su elección final, el magistrado de la Sala tercera del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés, escogido entre una lista de nueve nombres que se había trasladado al comienzo de las negociaciones. Los conservadores, que se habían propuesto valorar esa candidatura de cara a la reunión de este miércoles, no han acabado de darle el visto bueno a Bandrés.

Según informa Europa Press, el ala conservadora, representada por los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, ha propuesto en cambio que se modifiquen las negociaciones. En este sentido, los negociadores del sector conservador habrían sugerido abrir la conversación de modo que, en vez de que cada parte proponga un candidato, se negocien conjuntamente ambos nombres (en contra de lo que habían propuesto hasta este momento).

Ante este nuevo cambio de postura en el ala conservadora, los interlocutores en la negociación no han dado una respuesta inmediata y han comunicado su intención de trasladar la situación al resto de su bloque.

Desde el órgano de gobierno de los jueces aseguran que la expectativa es poder nombrar a sus candidatos para el Constitucional a lo largo del mes de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad. Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y César Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.

No obstante, además de Bandrés, por el lado progresista, en este punto de las negociaciones los vocales conservadores manejan otros seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El Gobierno podría nombrar a sus magistrados

Si bien la postura de los vocales conservadores del CGPJ se mantiene inmóvil desde el 13 de septiembre, la contraparte de esta historia, el Gobierno, empieza a perder la paciencia. Si durante estos dos meses el tono del Ejecutivo ha sido calmado, llegando a comunicar en varias ocasiones su deseo de que los vocales eligiesen sus candidatos "con tranquilidad", ahora el Gobierno parece dispuesto a efectuar los dos nombramientos que le corresponden.

Si bien no se ha concretado una fecha exacta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles a los vocales del CGPJ a cumplir su deber y ha asegurado que el Ejecutivo hará lo propio. Preguntado por la fecha en la que se producirán estos nombramientos, Sánchez ha respondido: "No sé si le podré decir el 6 de diciembre, pero desde luego, lo he dicho muchas en muchas ocasiones, el Gobierno va a cumplir con su obligación y su deber constitucional y va a nombrar a los dos magistrados que le corresponde porque les obliga la ley y la Constitución".

Moncloa podría no esperar al CGPJ para designar a los dos magistrados del Constitucional, los dos que debe nombrar entre los cuatro que están pendientes de renovación desde el pasado 12 de junio y que forman el tercio que compete a Ejecutivo y Consejo, según marca la Constitución.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press exponen que la segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) (aprobada el pasado julio para que el CGPJ recuperara sus poderes para hacer nombramientos en la cúpula judicial pero sólo para designar a los dos del tribunal de garantías) abrió la puerta a que los dos candidatos de Moncloa puedan tomar posesión aunque sea sin el tercio completo. Así pues, a pesar del bloqueo impuesto desde hace dos meses desde el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, el Gobierno podría no esperar a renovar su parte del Constitucional, aunque se desconocen por el momento los nombres que tiene pensado.