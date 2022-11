Ágatha Ruiz de la Prada adelanta sus memorias: "Para mis hijos este libro es incomodísimo, pero no pueden hacer nada"

Parece que Ágatha Ruiz de la Prada ha compaginado el mundo de la moda con el de la literatura, tal y como acaba de revelar a la revista ¡Hola!. Y es que la diseñadora va a publicar sus memorias, de las cuales ha adelantado algunos aspectos.

La empresaria de 62 años, que lanzará su autobiografía Mi historia (La Esfera de Los Libros) el próximo 23 de noviembre, la presenta con toda una declaración de intenciones, pues la describe como "un poco barbaridad": "Cuando haces algo, tienes que ser consecuente y mojarte. Lo mío es una biografía auténtica".

"En general, me ha gustado lo de vaciarme por completo", sostiene Ágatha Ruiz de la Prada. "Era como un psicoanálisis, que era algo que siempre había soñado hacer".

"Para mis hijos, este libro es incomodísimo. Pero, ¿qué pueden hacer los pobres?", declara. "Bueno, Cósima ni sabe. Tristán está aterrorizado. Es tan bueno".

En sus memorias también tiene tiempo para hablar del amor, y solo de su relación con Pedro J. Ramírez, al que siempre ha llamado "el innombrable", sino con sus "seis grandes amores".

"Aunque mi padre no era buena persona, en el fondo, me hacen gracia los señores que se parecen a él", asegura. Además, también habla de su actual pareja, José Manuel Díaz-Patón. "No sé si me va a dejar cuando lea el libro y me mande a hacer gárgaras. Lo digo de verdad. Igual me veis otra vez dándole vueltas al bolso".

También confiesa que nunca se ha sentido atraída por las drogas: "Es que yo siempre he estado como drogada de nacimiento y me he hecho mi propio mundo, donde estoy muy a gusto".

"Soy feminista desde siempre, no necesito parar de trabajar en el Día de la Mujer"

"Soy feminista desde siempre. No necesito coger una pancarta ni parar de trabajar en el Día de la Mujer porque así lo digan algunas activistas. Simplemente lo soy", defiende la diseñadora en su entrevista con ¡Hola!. "Para mí es como si dijera 'soy blanca o negra, o mestiza o, no sé, cualquier cosa evidente'. Queridas, hay que ser feminista desde la cuna y todos los días del año".

Entre sus sorprendentes revelaciones en sus memorias, la empresaria ha hablado de la muerte de su madre: "Mi madre se había suicidado. Con pastillas. Llego ahí, estaba sola. '¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado?', me decía. No me lo podía creer. No me atrevía ni a mirarla del miedo que me daba"..

"A los 24 años, digamos que me arruiné. Estuve muchos días sin dormir. Fue algo terrorífico. No he vuelto a pedir un crédito en mi vida. Ni medio céntimo", cuenta también en Mi historia.