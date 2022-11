Los partidos piden ayudas al transporte público y a enfermos electrodependientes o mejorar el autoconsumo en los Presupuestos

El Congreso dará entre este miércoles y jueves un importante paso hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene con la votación de las enmiendas parciales que han presentado los grupos. En línea con la crisis energética que ocupa buena parte de la actividad política, algunas de ellas piden al Gobierno partidas para ayudar a los enfermos que dependen de máquinas conectadas a la electricidad a pagar la factura, ayudas al transporte público urbano, a la industria electrointensiva, así como optimizar el autoconsumo y las comunidades energéticas, aumentando todavía más la distancia que puede mediar entre lugar en el que se genera la electricidad y en el que se consume.

Estas son algunas de las enmiendas parciales que los partidos han presentado al proyecto de ley de Presupuestos y que se cribarán entre este miércoles y jueves. No todas, porque algunas llegarán 'vivas' al último paso, la votación en el Pleno. Por eso, los partidos mantienen la "discreción" sobre si el Gobierno se las ha aceptado o no, aunque algunos como el BNG ya tienen claro que no 'colaran' al menos dos de ellas, la creación de una 'Tarifa Eléctrica Gallega', con rebajas por la electricidad que se genere y no se consuma en su territorio, así como la rebaja del IVA a la distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía desde el actual tipo reducido del 10% al superreducido del 4%.

El PP y ERC coinciden en pedir más ayudas para los enfermos que dependen para vivir de una máquina. Se les denomina 'electrodependientes' y notan como pocos los elevados precios de la energía, más aún cuando estos grupos reconocen que suelen ser consumidores especialmente vulnerables desde el punto de vista económico. El PP pide destinar una partida de cinco millones de euros a rebajar la factura de "consumidores eléctricamente dependientes y pacientes crónicos". Para cuadrar ingresos y gastos, propone detraer esta cantidad de una partida del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE) destinada a actuaciones de generación de conocimiento, innovación y dinamización de la Transición energética.

En otra enmienda, ERC plantea añadir un nuevo criterio sobre los beneficiarios del bono social eléctrico para que también pueda concederse cuando "el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea un paciente electrodependiente".

5 kilómetros hasta la placa solar

La optimización del autoconsumo es objeto de varias enmiendas. Una de Bildu pide una nueva ampliación de la distancia que puede haber entre el lugar las placas fotovoltaicas y el lugar donde se consume la electricidad que se genera en ellas. En línea con lo que pide el sector y muchos ayuntamientos, plantean una distancia de cinco kilómetros, cuatro más de los estipulados actualmente -cuando en el plan de ahorro energético el Gobierno pasó de 500 metros a un kilómetro- y tres kilómetros del compromiso que apenas semanas después asumió la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el Congreso, para ampliar la distancia a dos kilómetros. Aunque esta cuestión no tiene partida y no debería formar parte de los Presupuestos, la formación abertzale pide incluir una disposición adicional para que "aquella planta de generación que empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la cubierta de una o varias edificaciones se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o distribución a una distancia inferior a 5.000 metros de los consumidores asociados".

También para potenciar el autoconsumo, Ciudadanos pide una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los inmuebles en los que se invierta en instalaciones de generación renovable de energía.

Teruel Existe reclama 30 millones más de los previstos para subvencionar el transporte colectivo, de manera que la dotación prevista por el Ministerio de Transportes pase de 51 a 81 millones.

Ayuda monetaria y fondo municipal

Por su parte, Más País quiere aprovechar la ley de Presupuestos de 2023 para introducir la vuelta de la luz en la Cañada Real, para lo que reclama una partida de cinco millones. Este partido también reclama una partida de 50 millones para "una nueva prestación ciudadana anual destinada a financiar los costes de la transición ecológica". Según explica, se trataría de "una prestación monetaria anual" que financiaría "aumentos de precios derivados del aumento de costes de las energías contaminantes" y también el aumento de los "necesarios" impuestos verdes asociados a ellas. "Es una manera económicamente sencilla de aunar fiscalidad verde, progresividad fiscal y redistribución", dice Más País sobre una figura que ya se ha adoptado en Suiza o Canadá.

Otro fondo es el que plantea PDeCAT, que en lugar de destinarse a los ciudadanos directamente iría a parar a las arcas municipales para ser gastado exclusivamente "para cubrir los sobrecostes de la factura energética". El partido catalán reclama una "dotación inicial" de mil millones de euros para crear este "Fondo Local de cobertura de la factura energética".

Ayuda para la industria

También entre las enmiendas parciales a los Presupuestos, el PP pide destinar 150 millones de euros al sector cerámico, muy golpeado por la crisis energética. En el plano industrial, son varios los grupos que reclaman ayudas específicas para la industria electrointensiva, aquella que necesita mucha más electricidad para funcionar y que, por tanto, también se ve muy afectada por el alto precio de la electricidad, hasta el punto de que el pasado verano optó por parar.

Los populares proponen sustituir varias partidas financieras para el IDAE para reunir 955 millones con que financiar un "marco temporal de ayudas a consumidores intensivos en energía eléctrica y gas", con lo que espera que se pueda "contener y revertir los anunciados ERTEs y cierres en importantes sectores" industriales por el encarecimiento de la energía.

Por su parte, el BNG pide crear un nuevo fondo de apoyo para la industria electrointensiva" dotado con 290 millones, para ayudar a un sector que "proporciona miles de puestos de trabajo antaño estables pero que desde hace varios años sufren las consecuencias de la pérdida de competitividad como secuela de los altos costes de producción".