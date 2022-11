Las prisas del día a día pueden quitarnos tiempo de autocuidado porque muchas veces no disponemos de las horas necesarias para completar una rutina facial o para cuidar la barba como nos gustaría. Un buen afeitado con un gel limpiador, una hidratación correcta con aceites y un acabado que nos enorgullezca lucir (¡con bálsamo incluido!) puede que no nos de tiempo a realizar por la mañana o, incluso, que no tengamos los productos y cosméticos necesarios para llevarlo a cabo. Por eso, si no quieres que tu barba parezca descuidada, el primer paso es conseguir más tiempo para tus rutinas faciales y el segundo disponer de los cosméticos apropiados para el afeitado que van más allá de una cuchilla o recortadora y espuma de afeitar.

No obstante, muchas veces no solo el tiempo influye en el cuidado de la barba, también el dinero porque muchos aceites, geles o bálsamos pueden escaparse de nuestro presupuesto. Por eso, hay que aprovechar las ofertas de marcas de confianza como las que hay esta semana en Amazon de la firma Guillet. Desde aceites hidratantes para el afeitado hasta ofertas en packs de ahorro para renovar espuma o maquinillas de afeitar.

-El mejor kit para el cuidado de la barba de Gillette. El kit de afeitado King C. Gillette para una barba definida y cuidada con productos de calidad es uno de los más completos y deseados del mercado. Y, no es de extrañar, ya que incluye una maquinilla de afeitar, cinco hojas de doble filo y un pack de 10 hojas adicionales. Además, un limpiador para el rostro y para la barba que limpia y nutre el vello facial, junto con un aceite que suaviza el cabello e hidrata la piel seca. No solo eso, sino que también podrás tener con este kit un gel de afeitar transparente diseñado para que consigas el estilo de barba que deseas (¡es ideal para afeitar y recortar con precisión sin ir a ciegas con la espuma opaca!). Por último, incluye también un bálsamo para barba enriquecido con manteca de cacao que suaviza profundamente el vello facial y deja la piel suave y tersa.

¡Con casi un 20% de descuento! Amazon

-Pack de ahorro de espuma de afeitar Gillette Skin ultra sensitive para evitar la irritación del afeitado (¡con efecto calmante!). Con esta oferta ahorrarás seguro, ya que incluye seis botes de 240 mililitros de espuma para pieles sensibles. Al ser vaporosa actúa como una barrera de amortiguación adicional en la piel.

Para un afeitado delicado y suave. Amazon

-Aprovecha también para renovar tus maquinillas desechables al mejor precio. Este pack incluye una Gillette Mach3 con seis recambios de cuchillas.

Con tres hojas DuraComfort, para una comodidad duradera. Amazon

