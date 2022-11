Carmen La Marchosa, la ‘tiktoker’ que ha triunfado con su propia versión de ‘SloMo’ en ‘Got Talent’: "¡Siempre con alegría!"

Carmen La Marchosa triunfó el último día en Got Talent. Aunque la alicantina provocó con su actuación que todos los jueces dieran al pulsador y pararan su actuación, se llevó el cariño de todos los espectadores por una interpretación única de SloMo.

El tema de Chanel Terrero fue el elegido por esta influencer que se presentó como alguien "viral con muchísimos seguidores" que había acudido al programa a mostrar lo que muchas personas del internet se estaban perdiendo.

"Me piden canciones y no doy abasto", explicó sobre su presencia en las redes sociales, donde publica todo tipo de covers en español e inglés. Aunque normalmente no hace ninguna coreografía, aseguró que se había preparado el baile para la tele. "Un poco de SloMo para todos vosotros", comentó antes de comenzar.

Esta mujer nos representa a todas cuando suena SloMo a las tantas y es la versión buena #Eurovision pic.twitter.com/AIBuF2cvls — Luis Fuster (@luisgfuster) November 14, 2022

Entonces, ni corta ni perezosa intentó cantar la canción de Eurovisión, con coreografía incluida, apesar era incapaz de recordar las frases de los versos.

Un estilo de actuación que es ya ha demostrado ser único y con el que ha triunfado en redes sociales. Un triunfo muy pequeño, hay que señalar. A penas tiene 1.000 seguidores en cada plataforma, pero ella continúa subiendo contenido casi a menudo.

Los últimos, unas interpretaciones muy parecidas de Hung Up de Madonna o Thunderstruck de AC/DC. Un reto que afronta "siempre con alegría" como reza su biografía. "Viva la música y el baile", añade.

Estos vídeos no se están haciendo tan virales como su actuación original en Factor X, pero sin duda está ayudando a llevar a más personas a su canal, encantados con su actitud.