Solo hay dos formas de presenciar en nacimiento de una estrella: haber vivido en el vacío del espacio hace miles de millones de años o asistiendo a un concierto como el que Loa Miller dio anoche en la sala Shoko de Madrid, en el que fue su debut y adelanto de su disco SASIKUME.

Loa Miller es un artista que lleva 20 años en el mundo del espectáculo, en grandes montajes musicales y en decenas de proyectos, como bailarín, cantante y actor, algo que le ha dado una visión clara de lo que quiere hacer.

Con su estética absolutamente particular se subió anoche al escenario después de que el actor Canco Rodríguez le hiciera de maestro de ceremonias y arropado por un público que llenó la sala y que estaba plagado de artistas y actores de renombre del círculo íntimo de Loa Miller. Era difícil no mirar alrededor y no encontrarse con una cara conocida.

Y es que Loa tiene carisma. También tuvo la gracia y el arte a la hora de cantar, bailar e interpretar cinco de sus canciones, entre ellas Mirlo, Solo hasta mañana, 20 minutos y No quiero, yo quiero, en las que contó con duetos en directo con Vinila Von Bismark y el actor Víctor Palmero.

Loa Miller, que se define como "une artista agénero que se viste como le da la gana y habla como le da la gana" no dudó en usar el altavoz de su espectáculo para hablar de temas tabús, para lanzar mensajes de esperanza y para agradecer a su público el amor que percibía y que él también entregó con su voz.

SASIKUME, el nombre del próximo disco de Loa Miller, entre lo electrónico, lo melódico y el mensaje, del que ya se pueden escuchar muchas canciones en todas las plataformas, significa "bastardo" y está lleno de mensajes transmitidos con fuerza, ritmo y fantasía.