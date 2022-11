Alexia Rivas, sobre la polémica videollamada del 'Merlos Place': "Yo creo más bien que le traicionaron los del canal"

El influencer Malbert recibe en su podcast, Querido Hater, en la plataforma Podimo a una de sus invitadas más polémicas, la periodista Alexia Rivas.

La joven fue foco de uno los mayores escándalos vividos en televisión en los últimos tiempos cuando durante la cuarentena apareció semidesnuda pasando por detrás del periodista Alfonso Merlos cuando éste estaba realizando una videollamada para un programa.

Alfonso Merlos en aquel momento tenía pareja, la también televisiva Marta López, destapándose así una de las infidelidades más sonadas de la televisión y cayendo sobre Rivas una gran cantidad de comentarios negativos y especulaciones.

Tras esta polémica y con mucho trabajo y esfuerzo se ha convertido en una de las colaboradoras más populares de la televisión, llegando a coincidir con Malbert en diferentes programas de televisión, donde comenzaron su amistad, como en Supervivientes, en el que ella concursó y él era colaborador.

Alexia ha dado en el pódcast su versión sobre la polémica historia y aclara que cree que no fue forzada por el propio periodista, algo de lo que se le acusó: "Yo creo más bien que le traicionaron los del canal", explica la periodista.

Entre otras cosas, se decanta por esa posibilidad porque el programa no era en directo, sino que "era editado".

En aquella situación, Alexia recuerda haberlo pasado especialmente mal: "Me pasó mucha factura porque yo no quise entrar a hablar, etc, y dejé mi trabajo y estuve un año entero en mi casa y emocionalmente fastidiada".

La colaboradora también ha hablado de Marta Riesco, a la que en más de una ocasión su caso ha sido comparado con el de Alexia, al ser la pareja de Antonio David Flores tras su relación con Olga Moreno: "Creo que Marta Riesco no asume las cosas que hace, o sea ella dice siempre que no quiere ser personaje público, que ella es periodista […] pero deja a su novio en directo y se pone a llorar delante de los presentadores" y confiesa qué le parece la colaboradora: "Me parece bastante cuadro, por eso me da pena".

Alexia Rivas ha admitido también no tener muy buena relación con Rocío Flores, y habla sobre su futuro en televisión: "A mí me gustaría que estuviese Rocío Flores". Y continúa diciendo: "Prefiero tenerla delante, o sea si al final vamos a estar hablando de alguien, prefiero tener a esa persona, que pueda contestar".

Por último, ambos han comentado la última polémica en la que se ha visto envuelta Alexia Rivas, en esta ocasión, con el clan Pantoja. A la colaboradora se le había asociado con Omar Sánchez tras su ruptura con Anabel Pantoja. Aclara las intenciones de ambos y achaca todos los rumores a posibles celos de Anabel: "es celosa de una piedra".