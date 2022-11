Susanna Griso pierde la voz en directo y sus compañeros reaccionan: "¡No te ahogues!"

No está siendo la mejor semana para Susanna Griso. El pasado lunes, la presentadora se vio obligada a abandonar el plató de Espejo Público tras recibir la noticia del fallecimiento de su tía. A pesar de la triste noticia, la periodista a regresado a su trabajo, pero este martes también vivió un comprometido momento.

Griso se encontraba hablando del proyecto del chef Javier Olleros, de dos estrellas Michelín que se ha sumado a la plataforma Imperfectxs, donde destaca la importancia de los productos de origen y la influencia vegetal en sus platos.

Mientras estaba presentando el vídeo, Susanna se quedó un momento sin voz y tuvo que parar de hacer su trabajo, lo que generó también alguna que otra risa entre sus compañeros.

"Fue una masterclass a dos voces", decía la presentadora justo cuando se quedó sin la suya y demostró dificultades para hablar. Rápidamente, el colaborador Rubén Amó sacó su humor para contrarrestar el momento: "A dos voces en ausencia de la tuya".

"De verdad que no me perdonáis una, me habéis visto cara de Vargas Llosa", respondió Susanna Griso haciendo referencia a un vídeo emitido anteriormente en el programa en el que el escritor confunde a la Infanta Elena con la princesa Leonor.

Después de esas bromas, Susanna Griso tuvo que pedir a Diego Revuelta que siguiese con la noticia. Él, en cambio, continuó con su labor entre el mismo ambiente humorístico que ya había conquistado al programa.