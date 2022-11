Cristina Medina, más conocida por los espectadores por su papel de Nines en La que se avecina de Telecinco y Amazon Prime Video, eligió este martes Pasapalabra para volver a un plató de televisión tras superar un cáncer de mama.

"Es una alegría tenerte aquí", afirmó Roberto Leal. La actriz le agradeció el detalle y comentó que "he estado un año y pico muy entretenida. He superado tres cánceres de mama".

El presentador le preguntó: "¿Es tu primera vez en televisión desde aquello?". Medina le contestó afirmativamente: "Cuando me he visto en el coche de producción me he sentido muy contenta".

La invitada decidió tirar de ironía cuando Leal le preguntó qué tal estaba: "Viva... estoy bastante bien, me duele bastante poco el cuerpo, el ánimo lo tengo regulado, con mi energía hacia adelante...".

También señaló que "estoy retomando el trabajo", mientras que el conductor del concurso de Antena 3 señaló que "eso significa que estás bien y tienes trabajo por delante", mientras comentaban sus proyectos.