Kiko Jiménez, acusado en 'Sálvame' de hacer publicidad encubierta: "Saltan todas las alarmas"

Sálvame ha destapado un conflicto de Kiko Jiménez en redes sociales que le habrían supuesto un problema con su agencia de representación. Y es que el colaborador habría hecho publicidad encubierta a través de unas polémicas viñetas.

El colaborador del programa de Telecinco habría publicitado una plataforma para que los clientes de servicios de acompañamiento dejaran su opinión y compartieran su experiencia. Esto no estaría pactado con su agencia Inmanagement Agency y, según Sálvame, lo habrían despedido.

Sin embargo, el colaborador ha negado que la agencia haya prescindido de el. "Lo que hice es opinar sobre un tema, como opino de las canas de mi suegra", intentó justificar. "Se puede hablar de cualquier tema sin sacar una página que incita a visitar y que detrás de eso hay alguien que saca dinero", le ha explicado Adela González.

"El tema es que se veía la página y eso es publicidad encubierta", ha defendido Terelu Campos. Sálvame ha hablado con un experto en el tema, José Noblejas, quien ha dado la razón a las colaboradoras: "Tiene toda la pinta de ser publicidad encubierta por el modus operandi y porque esta agencia de representación ya no sigue su cuenta".

"Aunque no lo haya hecho con intención, se parece tanto a publicidad encubierta que saltan todas las alarmas", ha explicado el experto, quien también ha comentado que Kiko Jiménez no les sigue a ellos, por lo que todo apunta a un conflicto.

Para defenderse, Kiko Jiménez ha comparado lo que habría hecho él con lo que hacen otros colaboradores, como Belén Esteban con sus productos. "Los sabores de la Esteban es mi empresa, no es lo mismo que lo que has hecho tú", le ha respondido enfadada a su compañero. "Porque yo no hago nada para que contraten", ha remarcado la de San Blas.