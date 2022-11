A qué distancia está la Luna de la Tierra

Ninguna otra misión espacial ha vuelto a llegar a la Luna desde el año 1972, cuando el ser humano pisó por primera vez nuestro satélite. No obstante, tras varios retrasos, la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) ha conseguido lanzar con éxito la cápsula Orion de la misión Artemis I.

El lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS) con Orion se ha producido este miércoles 16 de noviembre sobre las 07.50 horas en la Península y la misión durará un total de 25 días, 11 horas y 36 minutos, explica la NASA en su web oficial. Se trata de la primera misión no tripulada para llevar al ser humano otra vez a la Luna.

No siempre está a la misma distancia

Pero, ¿a cuánta distancia está nuestro planeta de la Luna? El astrónomo y geógrafo Hiparco fue la primera persona que trató de establecer una medida del tamaño de la Luna y su distancia con respecto a la Tierra en el año 150 a.C. Para ello, se basó en el diámetro calculado por Erastótenes 100 años antes utilizando el método de curvatura de la sombra proyectada por nuestro planeta sobre el satélite de Aristarco de Samos.

Como indica la NASA, el satélite natural está a una distancia promedio de 238.855 millas, esto es, 384.400 kilómetros. Para hacernos una idea, sería una distancia que equivaldría a 30 veces el diámetro de la Tierra, añaden.

No obstante, la Luna no siempre se encuentra a la misma distancia de la Tierra, ya que su órbita no es un círculo perfecto. Cuando se encuentra más lejos, está a 252.088 millas, casi 32 veces el diámetro de la Tierra, mientras que cuando está más cerca, se ubica a 225.623 millas de distancia.