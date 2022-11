Rocío Carrasco celebra el final de 'En el nombre de Rocío' rodeada de sus compañeros

En el nombre de Rocío ha terminado repleto de emociones y sorpresas. Así lo aseguraba la propia Rocío Carrasco: "Se acaba esto, pero comienzan cosas nuevas. Se acaba el tener que explicar la realidad, que ya era hora. El que quiere entender que entienda"

Han pasado dos años desde el comienzo de la docuserie en la que la hija de Rocío Jurado desveló todos los detalles más oscuros de su vida. En este tiempo la presentadora asegura que haber mejorado como persona: "Solo quiero decir que esta andadura empezó hace dos años, que ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito, muy sanador y muy satisfactorio".

Del mismo modo, la madrileña no se ha olvidado de todos los que la han apoyado durante esta etapa de su vida: "Un camino donde todos estos que están aquí y en sus casas, la marea fucsia, no me han soltado. Lo único que puedo hacer es dar las gracias a Mediaset, a mi equipo, a mi directora, y a ti Jorge", finalizaba abrazándose al presentador de Sálvame.

Rocío Carrasco de celebración junto a sus compañeros @mariapatino1508 / INSTAGRAM

Tras el final del programa, todo el equipo lo celebró en un bar cercano a los estudios de Mediaset. María Patiño así lo mostró a través de su perfil de Instagram, donde publicó varias imágenes del evento: "Gracias por esta experiencia. No pretendo bendecir solo aprender".

Jorge Javier Vázquez fue el gran ausente en la fiesta, aunque no por ello no ha demostrado lo orgulloso que se siente de su amiga. El presentador no pudo contener sus sentimientos, y rompió a llorar al hablar de la importancia de la protagonista: "Ha llegado el momento de que también nosotros te digamos lo importante y especial que has sido para todos nosotros".