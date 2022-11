Sánchez pide a Xi convencer a Putin de poner fin a la guerra y se compromete a impulsar la relación entre la UE y China en 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al mandatario chino, Xi Jinping, que use su poder como "potencia estabilizadora" para lograr que el presidente ruso, Vladimir Putin, ponga fin a la guerra en Ucrania, que ya acumula ocho meses de duración. Es el principal punto que ambos han tratado en una reunión bilateral en el marco de la celebración de la Cumbre del G-20, centrada en seguridad alimentaria y energética, que está teniendo lugar estos días en Bali.

Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, la también ministra de Política Territorial ha contado que Sánchez "ha apelado a China para que utilice su potencia para influir en Putin y poner fin a la guerra". Fuentes gubernamentales han añadido que el presidente también ha hablado de la "necesidad de cooperar" para buscar "soluciones multilaterales a las crisis" derivadas del conflicto en Ucrania, "especialmente la energética y alimentaria".

No obstante, Jinping ha contestado restándose poder sobre Putin. Según han trasladado fuentes diplomáticas españolas a la Agencia EFE, el mandatario chino ha resaltado en la reunión, que ha durado alrededor de 40 minutos, que su país no participa en la guerra y que su buena relación con Putin no significa que tenga capacidad de influencia sobre él.

El presidente chino ha destacado que su país no está ayudando con armamento a su país vecino y que "no echa aceite" al fuego del conflicto, aunque sí ha opinado que las sanciones a Rusia o las amenazas de juicios internacionales por crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso no ayudan a encontrar una solución. Según las mismas fuentes, tanto Sánchez como Jinping han coincidido en que una posible guerra con armas nucleares no tendría sentido.

Además, el presidente español se ha comprometido a reforzar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China cuando España alcance la presidencia rotatoria de la UE, en el segundo semestre de 2023. Eso sí, al mismo tiempo que ha destacado la "oportunidad de intensificar las relaciones comerciales y de inversión", Sánchez "ha insistido en la necesidad de que haya reciprocidad para las empresas españolas en China".

Invitación a Sánchez para visitar China

Las fuentes de Moncloa consultadas han añadido que se ha destacado la importancia del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, subrayando Jinping su "deseo" de "ahondar" en la Asociación Estratégica Integral entre ambos países que se cerró cuando el presidente visitó España en 2018. Bajo este contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha contado que Xi ha invitado a Sánchez su invitación -extensible a los reyes- para visitar China, aunque no se ha concretado si se hará realidad a lo largo del próximo año.