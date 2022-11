Manuel Murillo Sánchez, un vigilante de seguridad de 66 años e hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona), aseguró a través de un chat de WhatsApp que quería "matar" a Pedro Sánchez. Todo sucedió cuando el presidente del Gobierno confirmó la exhumación del dictador Francisco Franco.

Así, Murillo afirmó que estaba dispuesto a acabar con la vida del político. "Si es preciso, me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se me acercan, disparo", aseguró el vigilante de seguridad en el grupo de la red social. "Me gustaría comentar mi plan con Santiago Abascal. Yo soy francotirador y con un tiro se acaba con Sánchez".

Este martes, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, la conversación que Nacho Abad, presentador de la sección de investigación del programa, ha mantenido con Manuel Murillo. "En aquel momento me sentía como un soldado del ejército de Franco, 80 años después, que hubiera venido por el túnel del tiempo y quisiera volver a salvar a España de que no volviera a perder lo que habíamos ganado", afirmó.

"La forma más rápida es lo que hacen los francotiradores. 'Pum', un tiro y se acaba. No hay tantas elecciones ni tantos líos. Era como San Jorge, que mató al diablo, al dragón. Pues yo era como un santo que mataba al diablo, que era Sánchez... Pero también era un sueño porque en realidad nunca hubiera ido yo con armas ni premeditado... y nunca he matado a nadie y a la hora de la verdad no sería capaz de hacerlo", se defendió Murillo.

Desde el plató del matinal, el policía Carlos Segarra ha apuntado que las declaraciones de Manuel son "exculpatorias", que es lo que se esperaba de él. Además, Abad pregunta al vigilante acerca de las armas que posee en su casa: "En total, tenía unas 13 o 14 y cuatro eran ilegales, los dos revólveres, la escopeta esta y después había otra, CEME, que lo compré porque era el arma emblemática del ejército español y nunca había tenido ninguna".

De la misma manera, el vigilante de seguridad afirma que tenía una ballesta con flechas fabricada por él mismo: "Era una ballesta como las que salen de la Edad Media. Le puse un arco de acero y también me hice las flechas con tubo de aluminio". Además, Murillo apunta que tenía las armas porque le gustaban: "Era el único hobby que yo tenía".

Respecto a la vocal de Vox que dio la voz de alarma a la Policía acerca de las intenciones de Murillo, el francotirador ha destacado: "Ella podría haber sido cómplice y pensar que era un loco que de verdad lo iba a hacer. En parte, cumplió con su obligación ciudadana de evitar un peligro porque ella se creyó que yo lo iba a hacer". Además, Murillo afirmó que se arrepiente: "Mira en el lío tan grande que me he metido y yo no soy así".

Acerca de la posibilidad de que le presentasen a Pedro Sánchez, el vigilante ha destacado: "Le daría la mano porque es real que yo no le iba a matar ni nada... no solo para que me perdonara, sino para que, al menos, viera que tampoco tiene que llegar la sangre al río. La guerra ya pasó y ya se mataron entonces y ahora ya no tiene que matarse nadie. Solo, pues mira, que cada uno tenga sus ideas, que se respeten y ya está".