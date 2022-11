El lapsus de Mario Vargas Llosa al recibir el premio taurino Capote de las Artes 2022 y confundir a la infanta Elena con la princesa Leonor ha ocupado gran parte de los matinales informativos de este martes.

Ya es mediodía ha mostrado algunas de las meteduras de pata más famosas por parte de otros personajes relevantes de nuestro país. Así, han destacado la confusión de Sergio Ramos con las palabras "handicap" y "ventaja" o el momento en el que Ana Rosa Quintana llamó "Jennifer Lopez" a una de las reporteras de su matinal.

Además, el equipo de Ya es mediodía ha recuperado el lapsus que Verónica Dulanto, presentadora del matinal durante las vacaciones de Joaquín Prat, tuvo al dar paso a los informativos de Telecinco y confundir el apellido del presentador: "Informativos Telecinco, con David Quintero. Cantero. Con David Quintero", intentó corregir, sin éxito, la presentadora.

Finalmente, Joaquín Prat ha destacado que todos somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Además, el presentador ha aprovechado para contar su propia experiencia: "Anda que no me han confundido veces a mí. Me llaman 'Matías' y me dicen 'qué grande tu abuelo'".