Trump anuncia que volverá a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos

Donald Trump ha confirmado este martes lo que ya era un secreto a voces: quiere ser el candidato republicano para las elecciones del 2024. Lo ha hecho en una esperada comparecencia desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en la que ha anunciado su intención de competir en los próximos comicios para devolver la "gloria" a un país "en decadencia" e "invadido" por millones de personas de otros lugares.

Y lo ha hecho en un contexto complicado para su partido, después de unos malos resultados —sobre todo en comparación con los sondeos— en las elecciones de medio mandato que se celebraron la pasada semana. El expresidente, en todo caso, ha eludido estos últimos días cualquier responsabilidad sobre esos datos.

El anuncio llega en un momento complicado para Trump, a quien le ha salido un importante competidor: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que acaba de renovar su mandato con un triunfo aplastante y se apunta a la carrera para dentro de dos años. El magnate, de hecho, ya ha puesto su maquinaria de burlas y críticas en marcha. Le llama "Ron DeSanturrón" y tiene claro que le puede ganar unas primarias. "Creo de verdad que podría lastimarse gravemente. Te diría cosas sobre él que no serían muy halagadoras, sé más sobre él que nadie, más que, quizás, su esposa", sostuvo cuando se le preguntó por él.

En ese contexto cada vez son más las voces dentro del Partido Republicano que creen que Trump suma más que resta, con las midterm como muestra: los candidatos impulsados por el exinquilino de la Casa Blanca repitieron sus argumentos, sin profundidad de programa, y acabaron lastrados por un extremismo que no se premió en las urnas. En cambio, Trump no se ve culpable de nada. "Si ganan será gracias a mí; si pierden yo no tendré ninguna responsabilidad", dijo en una entrevista antes de los comicios.

Con su apuesta por 2024 Donald Trump vuelve a la carrera por el cargo más importante de Estados Unidos. Necesita ganar unas primarias que no tiene tan a favor como parece, pero si consigue ser candidato serían sus terceras elecciones. En 2016 se impuso contra pronóstico a Hillary Clinton y cuatro años después, en 2020, en un escenario marcado por su mala gestión de la pandemia de covid-19, perdió frente a Joe Biden. Entonces habló de amaño en las elecciones y no frenó el asalto al Capitolio de enero de 2021, una imagen que todavía le marca a día de hoy. Solo podría, en todo caso, sentarse una legislatura más en en Despacho Oval.