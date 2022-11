En absoluto.

1º yo hablé de violaciones, no mezcle. 2º Ni la mejor ley puede evitar la interpretación voluntarista de un tribunal. La pena del art 181.2 sigue siendo 5-10 años salvo que no aprecien abuso de superioridad ‼️entre padrastro y menor. El problema no es la ley. https://t.co/rarUyygVqw