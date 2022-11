Una nueva era bajo la tormenta: Dolores Redondo lanza 'Esperando al diluvio', una novela sobre Bilbao y el sentido de la vida

Saben bien los fieles a los oscuros universos de Dolores Redondo que la lluvia es un clásico en sus novelas. Lo demostró con su famosísima trilogía del Baztán y, ahora, lo hace con su libro Esperando al diluvio (Destino), un "experimento" que ha sido pulido con mimo durante décadas. A partir de este miércoles 16 de noviembre llegará a las librerías, dando paso a un nuevo ciclo narrativo y vital para la escritora, que, en esta ocasión, pone los ojos sobre el Bilbao del verano de 1983, víctima de una tormenta que lo obligó a empezar de cero, sobreponiéndose al desastre y la decadencia.

"Hoy regreso a Bilbao para terminar esta historia, que, como veréis, no es un tratado histórico ni una guía de calles. Me he tomado licencias, ya os avisé de que me niego a ser exhaustiva con los recuerdos: la mitad son reales, la otra mitad son fruto del amor a mi tierra, de la necesidad de música en mi vida, del miedo que pasé aquel día de inundaciones y del placer que sigue produciéndome seguir sometida a la dulce tortura de salir indemne de todas las catástrofes que mi mente se empeña en imaginar para robarme el sueño", avanza la autora donostiarra en las páginas de su novela. La presenta en el teatro Arriaga Antzokia, en la capital vasca, donde prometió un día que desarrollaría nuevas historias.

Esperando al diluvio tiene como protagonista al investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington, quien, movido por una corazonada, casi logra atrapar a un peligroso asesino en serie, John Biblia, cuyo paradero todavía se desconoce en la vida real. Apodado de esta forma por la prensa sensacionalista británica, se cobró la vida de tres jóvenes mujeres entre 1968 y 1969 en Glasgow, a las que había conocido en la misma discoteca. En los primeros años, decenas de policías trabajaron en el caso, pero este monstruo con "cara de niño" se esfumó sin apenas dejar rastro.

La escritora Dolores Redondo. CARLOS RUIZ B. K.

De esta manera, Redondo traslada a la ficción las inundaciones que ella misma presenció a la edad de 14 años en un viaje desde Galicia y el temor que aún produce más allá de nuestras fronteras la existencia de John Biblia. Para ello, ha desarrollado un ferviente trabajo de investigación sobre el Bilbao de aquellos años, el perfil de este inquietante asesino y la evolución que se ha vivido en el campo de la criminología.

La autora reconstruye el clima de tensión social de los años en los que ETA dominaba la actualidad, fijando posibles alianzas con el IRA irlandés -sospechas que, como dice Redondo, "no se terminaron de culminar"-, mientras la nueva Ertzaintza intentaba ganarse el respeto del pueblo. La escritora ennegrece la imagen de una ciudad que, ya de por sí, "estaba terriblemente contaminada": "Es un escenario negro de fachadas oscuras, con la ría contaminada, las ratas, los yonkis adictos a la heroína, las calles tomadas y un ambiente de fiesta que intentaba sobresalir de todo aquello".

Según Redondo, John Biblia podría haber encontrado en Bilbao un refugio que guardaba similitudes con Glasgow. En sus calles podría haber ideado y desarrollado nuevos crímenes, protegido por su imagen "joven y pulcra". "Es una leyenda en Escocia, porque todos los asesinos que se quedan sin capturar se quedan en eso", dice, y asegura que su perfil le ha servido para reflexionar, una vez más, sobre la maldad, así como para ahondar como nunca en el sentido de la vida y, por supuesto, de la muerte.

Sostiene Redondo que el mal puede estar vinculado a una mala niñez. Por este motivo, al igual que hizo con la protagonista de El guardián invisible, Legado de los huesos y Ofrenda a la tormenta, Amaia Salazar, reivindica a través de su escritura "poder vivir la vida en paz, y que la casa no termine siendo un infierno, porque cuando el miedo está entre las cuatro paredes donde te tienes que criar, pueden pasar cosas terribles. El amor y el miedo son dos lecciones que recibimos los seres humanos en el propio hogar".

Además, inspirada por la fascinación y el miedo que le han dejado algunas experiencias personales, como el parto de su hermana, la escritora incide en la búsqueda del sentido de la existencia mediante el personaje de Noah, que, enfermo del corazón, asume que tiene los días contados. "En mis libros aparece el duelo por otros, por distintas pérdidas, pero aquí ha llegado el duelo por la propia vida: por el modo en el que desperdiciamos el tiempo y pensamos que siempre habrá más. 'Ya nos reuniremos la próxima Navidad'. ¿Y si te dicen que no habrá próxima?", cuenta.

La ganadora del premio Planeta 2016 ha sido traducida en 38 idiomas, y su libro La cara norte del corazón (2019) llegará en forma de serie televisiva a Hollywood. Sin embargo, aún conserva el vértigo que le provocó publicar su primera novela, Los privilegios del ángel, y los títulos que le siguieron. Reconoce sentirse "emocionada", pero también "preocupada" y "temerosa". Su nuevo lanzamiento representa la necesidad de "escribir mejor cada día". "Después de estar tantos años preparando esta fiesta, sería terrible que no gustara a los lectores", apunta.

De momento, promete que seguirá escribiendo sobre lo que le "conmueve", como "las injusticias hacia los pequeñitos: los niños, los ancianos, los indefensos, los que se han quedado sin voz". Y afirma que seguirá alimentando la ilusión que le brinda contar historias. Es, y será, "una escritora de tormentas": "Siento que empiezo de cero, que soy la misma, con el mismo espíritu".