Feijóo pide que las ayudas a la automoción incluyan a talleres y vendedores y no se limite a coches eléctricos

El líder de la oposición ha lanzado una propuesta que "bebe del sector de la automoción" para ayudarles a asumir su crisis particular de suministros. Se trata de reformular las ayudas que ya da el Gobierno a este sector porque actualmente sufren de una "notable discriminación" hacia la distribución y talleres a la hora de recibir ayudas.

Por eso, desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo pide un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la automoción "que se convoque con transparencia, en el que se trabaje en la libre concurrencia y en la eficacia del destino de esa ayuda e incluya a los vendedores y reparadores de vehículos".

Y no solo a este sector, sino también a los vehículos de combustible. "Nos parece un error impulsar exclusivamente el vehículo eléctrico porque la mayoría de ciudadanos no pueden comprarlo y no tenemos estaciones electrolineras despegadas para poder utilizar esta tecnología como eficaz y porque muchas de las medidas que se han implementado tienen un sesgo ideológico y escaso sesgo tecnológico", ha apuntado Feijóo en la segunda edición de expoGanvam, que se celebra en Ifema.

El presidente popular ha comparado las medidas del Gobierno en materia energético con el automovilístico. "Lejos de trabajar en una transición tecnológica ordenada estamos llenos de intransigencia energética y ruptura del sistema energético actual a un sistema que todavía no tenemos y esto que pasa con la energía pasa con el sector de la automoción", ha asegura Feijóo tras criticar el "empeño en vender vehículos eléctricos y no en retirar de las carreteras vehículos de más de 10 o 15 años".

En definitiva, Feijóo pide al Gobierno que "escuche" al sector y ponga en marcha un paquete de medidas propuestas por el PP, que incluye rebajar la fiscalidad del impuesto de matriculación, solicitar la moratoria de las medidas del comité de expertos en fiscalidad verde, "que incrementa la carga fiscal sobre combustibles" y valorar una reducción del impuesto especial de hidrocarburos mientras dure la crisis energética.

A la "discriminación" de estas ayudas, Feijóo añade la falta de ejecución. El popular ha denunciado que "año y medio después de iniciar el proceso, el 70% de las mismas no han sido adjudicadas".