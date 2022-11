Jorge Javier Vázquez rompe su amistad con Belén Rodríguez tras un "humillante" mensaje: "No tiene cabida en mi vida"

La amistad entre Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez, esa de la que, durante años, han hecho gala, podría romperse para siempre.

Y es que, tras los últimos acontecimientos, en los que la colaboradora habría fallado al presentador en uno de los fines de semana "más importantes" para él, ya que se producía el lanzamiento de su libro, este ha dado por rota su relación.

Así lo contó él mismo en Sálvame. Visiblemente disgustado, el catalán comentó cómo habían sucedido las cosas. "Necesitaba tranquilidad", relató. "Le dije que iba a ser muy importante para mí porque es una de las cosas más importantes a las que me voy a enfrentar".

"Ella, el lunes por la mañana, me pidió un favor para un amigo. A mí, la verdad, se me pasó, porque estuve toda la mañana de promoción. Luego me vine a trabajar, y a las 17.15 recibo un mensaje que yo únicamente cogí el móvil y le dije automáticamente: 'vete a la mierda'".

Según contó el comunicador, el mensaje de respuesta de Belén fue "aún peor". Entonces, relató, la bloqueó. Para el presentador, este mensaje de respuesta fue una "profunda humillación" y un ataque como ser humano.

"Creo que no me lo merezco. Necesito relaciones que no me desconcentren y que no me estén provocando ansiedad constantemente y decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo", siguió contando.

"En este momento de mi vida, Belén Rodríguez no tiene cabida", insistía, ya que considera que su ya examiga es "profundamente injusta" con las personas que más la cuidan: "Como amigo no puedo dar más, hasta aquí".