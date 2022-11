Jorge Javier rompe a llorar al final de la 'docuserie' de Rocío Carrasco: "Ha sido muy importante para nosotros"

Telecinco emitió este lunes 14 de noviembre la última entrega de En el nombre de Rocío, la segunda temporada de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Tal y como se esperaba, fue una noche llena de emociones y lágrimas.

Incluso para Jorge Javier Vázquez, que suele ser el encargado de ponerle sentido del humor y acidez a los formatos en los que participa. Al final de la gala, el presentador no pudo evitar emocionarse al presentar un vídeo que el programa había preparado para la hija de Rocío Jurado.

"No me quiero marcar un discurso llorando. Voy, que llego. Rocío, esto llega a su fin. Nos has dicho muchas veces lo importante que este programa era para ti, lo que ha hecho este equipo que está detrás ha supuesto, lo que te han arropado, lo bien que te has sentido. Ha llegado el momento de que te digamos lo importante y especial que ha sido para todos nosotros", dijo, no sin dificultades.

Rápidamente, la protagonista de la docuserie se puso a su lado y le dio un fuerte abrazo, también muy emocionada. Tras ver las imágenes que había adelantado el de Badalona, la hija de Pedro Carrasco fue también incapaz de contener el llanto:

"Esta andadura empezó hace dos años. Ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito, muy sanador y muy satisfactorio", concluyó. Con este último capítulo, Carrasco terminó de explicar las dudas que pudiese haber sobre el testamento de su madre y los motivos por los que ya no tiene relación con su faimlia mediática.

Además, aprovechó para dedicarles unas palabras a sus incansables seguidores, quienes se hacen llamar Marea fucsia en honor al ya icónico traje que lució Carrasco durante la primera temporada de la docuserie.

"Un camino donde todos estos que están aquí y en sus casas, la Marea fucsia, no me han soltado. Lo único que puedo hacer es darle las gracias a Mediaset, a mi equipo, a mi directora, y a ti, Jorge", aseveró.