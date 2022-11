En un programa repleto de lágrimas y emociones, Telecinco emitió este lunes 14 de noviembre la última entrega de En el nombre de Rocío, la segunda temporada de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Cristina Cárdenas, que vivió muy cerca la relación entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, fue una de las invitadas de la noche.

La examiga de Rocío Carrasco dejó claro que presenció situaciones en las que el padre de Rocío Flores ejerció violencia machista sobre la protagonista de la docuserie, siguiendo lo que había manifestado los 25 años previos, cuando la opinión pública no estaba con Carrasco.

"Nadie me creía. Fui una víctima del ser y lo sigo siendo, porque me dejó marcada de por vida la experiencia, el sentirme culpable por no haber reaccionado en ese momento. Vivir lo que ha sufrido Rocío otra vez ha sido muy duro para mí", narró, llorando.

Cristina Cárdenas: "llevo 26 años esperando a que Antonio David Flores me denuncie por llamarlo maltratador" #MareaFucsia #EnElNombreDeRocio11 #APOYOROCIO14N pic.twitter.com/k54PSWF8h3 — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) November 14, 2022

"Es muy difícil de explicar, es la impotencia y la necesidad de hacer justicia lo que tengo, no pienso en otra cosa. No es que piense que es un maltratador, lo es, y un psicópata también. No me tiembla la voz al decirlo", aseveró.

"Llevo 26 años diciéndolo, enseñando mi cara, diciendo mi nombre. No me escondo. Estoy esperando a que me denuncie por llamarlo maltratador. Si fuera inocente, me hubiera denunciado ya. Si me hubiera denunciado, yo ya hubiera demostrado que es culpable y se le hubiese acabado el negocio. Por eso no le interesa", dijo, recogiendo un argumento muy habitual entre los detractores del exguardiacivil.

Además, Cárdenas se reencontró con Rocío Carrasco en uno de los momentos más emotivos de la noche. Sin parar de llorar, ambas se dieron un fuerte abrazo y la invitada aprovechó para pedirle perdón a la hija de Rocío Jurado, para darle las gracias y para recordarle todo el cariño que siente por ella.