La ironía de Sabina en 'El Hormiguero': "En el próximo concierto en Madrid volveré a caerme como homenaje"

Joaquín Sabina, Leiva y el director de cine Fernando León de Aranoa fueron los invitados de este lunes en El Hormiguero, al que acudieron para presentar la película documental Sintiéndolo mucho, que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre.

El director ha tardado un total de 15 años en completar la obra: "Han sido años discontinuos y, por otro lado, ha sido un proceso creativo compartido, el plan era que no había plan", afirmó el director.

La película documental “Sintiéndolo mucho” se estrenará este jueves casi en 200 salas de cine #SabinaAranoaLeivaEH pic.twitter.com/sckoiE873D — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 14, 2022

El artista jienense explicó cómo había sido compartir tantos años juntos: "En realidad, era un amigo y no hay nada mejor que trabajar con amigos, es una cosa cojonuda".

Leiva comentó que entró en el proyecto porque "Joaquín y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Fernando me llamó y me propuso hacer la banda sonora de la película, me dijo que terminar esto triangulando entre amigos sería una cosa importante".

La caída en un concierto en Madrid

Sabina también recordó su caída en el Wizink Center en febrero de 2020: "Me enteré de que me había caído del escenario al día siguiente después de dos operaciones. Yo quería seguir el concierto, pero una enfermera me dijo que me había roto la clavícula. No me enteré de nada".

"Primero pensé que bien porque estaba vivo y luego llegó la readaptación a estar vivo otra vez, pero muy feliz de respirar", recordó el cantante tras su dura caída.

En esa gira actuaba junto a Joan Manuel Serrat: "No podéis ser tan distintos...", le dijo Pablo Motos. Sabina le contestó que "las casas de apuestas estaban 100 a 0 a que no durábamos ni una semana, y hemos hecho tres giras...".

El cantante comentó con el presentador que comenzará en mayo de 2023 una nueva gira por toda España, Contra todo pronóstico, concluyéndola en Madrid el 18 y el 20 de diciembre.

Sobre su vuelta al lugar donde sufrió su aparatoso accidente, el Wizink Center, Sabina comentó con ironía que "en el próximo concierto allí pienso caerme a modo de homenaje".

El año que viene Joaquín Sabina arranca la gira “Contra todo pronóstico”. Mañana a las 12hrs, salen a la venta nuevas fechas #SabinaAranoaLeivaEH pic.twitter.com/ag5qWoKpXa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 14, 2022

La importancia de su mujer

El artista destacó que la persona que había organizado su caos de vida había sido su mujer, Jimena: "Nos casamos en plena pandemia después de vivir juntos durante 30 años".

"Creo que Jimena me salvó la vida, ahora llevo una existencia menos desmadrada, me gustaba escribir en los bares llenos de gente y ahora no lo hago", explicó Sabina.

Y añadió entre risas que "ahora soy un pequeño burgués con una vida tranquila que no me ha inspirado ni un verso".