Rocío Carrasco da su opinión en 'Sálvame' sobre el 'Deluxe' de Raquel Mosquera: "La misma poca vergüenza de siempre"

Ante el estreno del último capítulo de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco ha visitado el plató de Sálvame este lunes. Su visita ha coincidido con la reciente presencia en el Deluxe de Raquel Mosquera, de lo que no ha comentado demasiado para que los espectadores escuchen su testimonio en la entrega final de su documental.

Sin embargo, los colaboradores sí han dado sus opiniones al respecto. "Danos un titular de lo que te pareció", le ha pedido Jorge Javier Vázquez a la hija de Rocío Jurado. "La misma poca vergüenza de siempre. Creo que te lo he resumido bien", ha definido ella.

No obstante, antes de la visita de colaboradora al plató, Belén Esteban ha opinado sobre las declaraciones de la viuda de Pedro Carrasco en el Deluxe, enfrentadas a la versión de la protagonista del documental. "Yo hay cosas en las que apoyo a Rocío Carrasco y hay otras muchas en las que no la apoyo", ha confesado.

"A mí, Antonio David me mintió, pero creo que Raquel Mosquera no lleva toda la razón, pero tampoco la lleva Rocío Carrasco", ha comentado la de San Blas. Estas declaraciones han causado revuelo en las redes, pero sus compañeros de plató han opinado de forma similar.

"Una cosa es la herencia y otra las mentiras que se le han pillado", ha dicho, por su parte, Carmen Borrego. Sin embargo, también ha tenido buenas palabras para Mosquera: "Yo la noche del sábado la vi muy desprotegida. Ella siempre que ha venido, ha venido con su verdad".

#yoveosalvame lo de Gema y Belén esta tarde no tiene precio. Que pongan en duda a Rocío e intenten defender a La Mosquera es muy patético. Belén Esteban quédate ya en casa y Gema López eres muy cansina, demuestras la inquina que le tienes a RC, aunque veas la realidad lo niegas. — Carpe Diem (@CarpeDi41968347) November 14, 2022

La misma línea argumental ha seguido Gema López: "Rocío Carrasco no es un ser de luz que todo lo hace bien". No obstante, defendió que la peluquera debería haber defendido a la hija de Rocío Jurado, "y esa parte no la asumió".