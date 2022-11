Laura Escanes habla sin tapujos sobre su maternidad: "Nadie te enseña a ser madre"

Ser madre no es fácil, y menos cuando eres un personaje famoso. Esto mismo es lo que ha comentado Laura Escanes en la última entrevista que ha concedido. En el podcast Club 113, dirigido por Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, la que fuera pareja de Risto Mejide ha hablado de manera abierta sobre sus experiencias y expectativas siendo madre.

En lo que más ha insistido es en lo duro de la maternidad. La catalana ha asegurado haberlo pasado “muy mal” y haber tenido muchos miedos. "Me castigo mucho. Nadie te enseña a ser madre, si la cagas la estás cagando con lo que más te importa del mundo. Alguien me dijo que cuando eres madre es como una olla a presión, que en cualquier momento puede explotar. Es esa sensación. No sabes si lo haces bien, mal, o qué necesita"

Con su ruptura tan reciente, la influencer no ha podido evitar reflexionar sobre la situación de su hija, Roma, y la suya propia cuando sus padres se separaron: "A todos nos ha pasado. Cuando crecemos decimos: 'joder'. Cuando mis padres se separaban yo pensé que necesitaba otra cosa, pero ellos están en su movida. Tampoco les puedes transmitir que es lo que tú necesitas si ellos están pasándolo mal". Por ello, ahora que se encuentra en el otro lado de la ecuación asegura que para ella lo más importante es que su hija sea feliz.

Ante todos los miedos que la modelo ha intentado formarse en todo lo posible para hacer frente a todas las situaciones a las que, como madre, pueda vivir: "Tiene ya carácter, hay que marcar unos límites".

Y es que Laura Escanes tiene unas ideas más que claras sobre cómo quiere educar a su hija en todos los aspectos. Por ello quiere que su pequeña asista a un colegio laico, mixto y, a poder ser, bilingüe.

Con respecto a cómo está sobrellevando su fama con la maternidad, asegura que no quiere que su pequeña sufra por ello. Así pues, se niega a mostrar su rostro en redes, para que sea ella de mayor quien pueda decidir: "Creo que lo hago de una forma natural, no puedo hacer como si no existiera porque mi mundo es ella. No publicar una foto en su cumpleaños es raro porque mi vida es ella, pero quiero protegerla un poco".