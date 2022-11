Miguel Frigenti estalla contra los que le llaman "traidor" y reconoce que se arrepiente de su conflicto con Alba Carrillo

Miguel Frigenti ha ofrecido una entrevista en exclusiva para Outdoor en la que ha opinado de temas que le relacionan con varios de sus compañeros de Mediaset.

El colaborador de Sálvame ha estallado contra todos los que le llaman "traidor", ya que le genera frustración que le tachen, entre otras cosas, de "vender" a sus compañeros.

El motivo principal por el que le califican como tal es por los supuestos comentarios que hizo en relación al menú que Belén Esteban contrató para su boda.

"De verdad que por decir que me quedé con hambre en una boda soy una persona traidora, desleal y no tengo escrúpulos? Si esa es la piedra que yo tengo en la mochila, qué mochila más ligera", asegura.

Asimismo, asegura que también le duele que digan que ha vendido a Anabel Pantoja: "Yo hice una investigación. Anabel no era amiga mía, era compañera, e hice una investigación para el programa como las que hacemos todos".

Tras esta declaración, recalca que no volvería a hacer este trabajo de campo, puesto que ahora la tiene "mucho cariño" y que en ese momento la pudo "perjudicar de cierta manera".

Siguiendo con sus conflictos internos, el de Talavera de la Reina reconoce que se arrepiente de cómo gestionó su pelea con Alba Carrillo después del paso de la colaboradora por GH VIP 7, así como su actuación con algunos de sus compañeros de Ya es mediodía, quienes defendían a la modelo.

"No lo hice con madurez y creo que lo hice con demasiada intensidad. No me supe expresar y fui demasiado imprudente en muchas ocasiones", asegura.

Para poner el broche final sobre las duras acusaciones, Miguel Frigenti concluye con un rotundo mensaje: "Cuando repites mil veces una mentira sobre una persona al final parece que se convierte en verdad".