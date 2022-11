Carmen Borrego abandona el plató de 'Sálvame' por un comentario de Rafa Mora: "¡No quiero ni verte!"

La visita de Raquel Mosquera al Deluxe del pasado sábado ha dado de qué hablar en Sálvame. Además de las imágenes de las conversaciones de la viuda de Pedro Carrasco con sus abogados durante la publicidad, el programa de tarde ha mandado a un reportero al negocio de la peluquera, situación que ha recordado a Rafa Mora a la vivida tiempo atrás con Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego.

La discusión ha tenido lugar durante la conexión en directo. "A ver, Rafa y Borrego, ¡por favor!", ha interrumpido así Adela González al reportero para mostrar cómo la mayor de las Campos salía del plató, aludida. "He dicho que el caso me recordaba al de Paola cuando se escondió en la tienda de uñas y no salía, ¿pero eso es malo?", ha explicado el colaborador.

"A cada uno le duele su tema", ha defendido Belén Esteban sobre su compañera. La presentadora ha ido entonces en busca de la colaboradora ofendida, quien le ha confesado que no está bien: "No voy a aguantarle ni un minuto más, no quiero ni verle", ha explicado.

Tras el disgusto de la hija de María Teresa Campos, Mora se ha acercado para disculparse. Sin embargo, Borrego no quería escucharle: "No se puede estar machacando a una compañera todos los días", le ha repetido al colaborador mientras él le pedía perdón.

La colaboradora ha decidido volver a su asiento, pero el rifirrafe no ha concluido: "¡Que me olvides, ni me nombres!", le repetía Borrego mientras el valenciano la seguía. "Es duro cuando tocan a tu hijo", comentaba la presentadora para defender a Borrego. "Yo no he hablado de la relación de Carmen con su hijo, sino que me ha recordado a cuando íbamos a la tienda y Paola no salía, es un caso parecido, son dos centros de estética", ha intentado explicarse el tertuliano.

Carmen Borrego vive un desencuentro con Rafa mora y sale de plató. Mediaset

"Tú no eres objetivo, si son tus amiguitos los defiendes, si no no", le ha recriminado Borrego, sin aceptar sus disculpas. "No tengo ganas de perdonarte, porque en 30 segundos lo vas a volver a hacer", sentenciaba la hermana de Terelu Campos, palabras que han recibido el aplauso del público.