Sánchez aleja la futura remodelación de Gobierno al dejar que Maroto siga en Industria hasta primavera

Era 30 de diciembre de 2020. Miquel Iceta, ex primer secretario de Partido Socialista Catalán (PSC), anunciaba que no se presentaría a las elecciones que Cataluña iba a celebrar el 14 de febrero del siguiente año. El nombre elegido para encabezar la papeleta socialista era el de Salvador Illa, que entonces era ministro de Sanidad, unas responsabilidades que continuó ejerciendo hasta el 26 de enero, casi sobre la bocina electoral. Cerca de dos años después, la 'vía Illa' vuelve a darse en el Gobierno. Esta vez, con Reyes Maroto, que presumiblemente -debe superar primero unas primarias- será la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo, lo que no le impedirá continuar en su cargo hasta la próxima primavera -previsiblemente abril-, según las fechas manejadas por Moncloa.

La intención de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es permitir que la ministra siga unos meses más al frente de Industria, que contará en 2023 con una importante financiación. Si se aprueban las cuentas públicas para el próximo año, la cartera de Maroto tendrá un presupuesto de más de 10.000 millones de euros, una subida del 21% respecto a 2022. Además, el papel de la ministra es clave a la hora de aterrizar los fondos europeos, como ha demostrado con el reciente éxito cosechado en Sagunto (Valencia), donde Volkswagen creará una fábrica de baterías sostenibles con 3.000 millones de euros iniciales de inversión.

En estos meses, Maroto tendrá la tarea de aumentar su índice de popularidad para tratar de ganar una plaza en la que el PSOE lleva décadas cosechando malos resultados. Según indica el último barómetro del CIS -el de octubre-, a la titular de Industria la conoce casi un 50% de la población, un porcentaje que se queda corto en comparación con otros ministros que habían estado en las quinielas, como Fernando Grande-Marlaska (83,5%), Margarita Robles (78,4%) o Félix Bolaños (54,4%).

En su contra está el hecho de que sus rivales puedan intentar desgastarla al acusarla de utilizar el ministerio como trampolín. Lo ha hecho ya, sin ir más lejos, el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En declaraciones a la prensa este lunes, el regidor -que compatibilizó su cargo con el de portavoz nacional del PP durante unos meses en la época de Pablo Casado- ha apremiado a la titular de Industria a que "mañana mismo" presente su dimisión como ministra y "no utilice la plataforma ministerial para hacer campaña en Madrid". Maroto le ha acusado de ser el "alcalde de Génova" y no de Madrid.

Con todo, la salida en diferido de Maroto permitirá al presidente Pedro Sánchez contar con un margen de ciertos meses para realizar la remodelación de Gobierno que será obligatoria. Se prevé que también se termine desprendiendo de Carolina Darias, sucesora de Illa al frente de Sanidad y que suena como favorita del PSOE para encabezar la papeleta socialista a la Alcaldía de Las Palmas, su tierra natal.

Está por ver si el jefe del Ejecutivo aprovecha estas salidas para acometer cambios más profundos en su gabinete. En la actualidad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el gran señalado por la tragedia ocurrida en la valla de Melilla en junio, en la que fallecieron al menos 23 migrantes. Antonio Hernando, otrora portavoz del PSOE en el Congreso y ahora recuperado por Sánchez para su núcleo duro, suena como sustituto.

Eso sí, todo es una incógnita. "Ya conocéis al presidente, estas cosas solo las sabe él y solo él las tiene en la cabeza", dice una fuente del PSOE al ser preguntada sobre cuándo podría ocurrir la futura crisis de Gobierno. La última pilló a todos por sorpresa, en un sábado de julio en el que el presidente prescindió de sus pesos pesados dando salida del Gobierno a Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera, y José Luis Ábalos, ministro de Transportes. Ambas marchas se complementaron con la salida de Moncloa de Iván Redondo, hasta entonces gurú del presidente.