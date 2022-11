Gabilondo contradice la versión de Marlaska sobre la tragedia de Melilla: "Es imposible que los rechazos fueran conforme a la legalidad"

"Es imposible sostener que se han realizado rechazos en frontera conforme a las mínimas exigencias legales". Así de contundente se ha pronunciado el Defensor del Pueblo ante los hechos acaecidos en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. Contradice de este modo el relato del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando defendió en el Congreso la actuación "proporcionada y oportuna" de los cuerpos y fuerzas de seguridad a lo largo de esa jornada.

Según el duro informe realizado por la institución el pasado 14 de octubre, y en el que se recogen las conclusiones alcanzadas tras visionar los vídeos disponibles, la institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que hubo "algunos agentes marroquíes" que llegaron a acceder a territorio español, y que varios agentes españoles entregaron a las personas "que habían conseguido interceptar, para proceder a su traslado a Marruecos".

El documento niega que las fuerzas y cuerpos de seguridad no tuvieran constancia de la situación de riesgo a la que estaban expuestas las personas migrantes, ni de los heridos y fallecidos, tal y como sostuvo la Secretaría de Estado de Seguridad en su momento. Al contrario: asegura que el lanzamiento "de piedras" y el hecho de que algunos agentes "les rociaran con un spray" pudo incluso intensificar la situación de peligro. "De hecho, se observa cómo un número indeterminado de personas se encuentran amontonadas y, en varios casos, aplastadas en uno de los accesos del puesto fronterizo 'Barrio Chino'", apunta.

Lanzamiento de piedras

"Carpeta del dron del puesto fronterizo: Video 7, se observa como las personas que intentan acceder de manera irregular lanzan palos a los agentes españoles y como estos les lanzan piedras. Video 8, algunos agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla. Video 9, empiezan a tratar de forzar las puertas del puesto fronterizo delante de los agentes españoles. Video 10, un agente de la Guardia Civil les rocía con gas para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto".

Minuto a minuto, el informe relata el transcurso del trágico intento de cruce a Melilla de más de 2.000 personas (en su mayoría subsaharianas), y que se saldó con 23 muertos (las ONG elevan la cifra a 70), más de 200 heridos y 140 agentes marroquíes y 50 españoles atendidos.

Desde las 7.42 horas de la mañana, se describe cómo las personas empezaron a agolparse al otro lado de la frontera, produciéndose ya entonces una avalancha. "7:42 horas, los agentes marroquíes empiezan a acceder al interior del puesto fronterizo, las personas se agolpan en el otro extremo del acceso. Hay una avalancha. 7:43 horas, fuerzan una de las puertas, pero ya hay muchas personas amontonadas: entre ellos se intentan liberar. Se siguen lanzando botes de humo. 7:44 horas, se pisan unos a otros. Los agentes marroquíes ya están a su altura en el puesto fronterizo", narra el documento.

A las 8:58 horas, la situación ya está descontrolada. "Hay gran cantidad de personas en el terraplén situado junto al vallado de la puerta y se producen detenciones". "Tan solo dos minutos después", a las nueve en punto, las imágenes muestran "entregas expeditivas" a través de la valla. Para la institución, esos escasos dos minutos hacen "imposible" sostener que los rechazos en frontera se llevaron a cabo conforme a la legalidad.

Pero el informe no se queda ahí. El Defensor del Pueblo habla también de la ausencia de auxilio a quienes habían logrado cruzar la frontera. "Se observa en las imágenes captadas por el dron (no se indica hora) cómo hay dos cuerpos en la carretera, sin que se aprecie en las imágenes que reciban atención sanitaria", señala. No hay información sobre el momento en el que se pidió la intervención de los servicios sanitarios, ni se observa que la única ambulancia cercana a los cuerpos interviniera "en ningún momento".

"Cumplimiento escrupuloso de la ley"

Este relato no coincide con el realizado por Grande-Marlaska en el Congreso en el que defendió la acción "proporcionada y oportuna" de los cuerpos y fuerzas de seguridad ese día en Melilla. Señaló, además, que se había hecho un "cumplimiento escrupuloso de la ley" por parte de los agentes.

Fuentes de Interior han insistido en que las conclusiones del Defensor son anteriores a que el Ministerio le facilitara todas las informaciones oportunas del caso y denuncian el hecho de que se difundan escritos en los que no se tiene en cuenta todas las explicaciones dadas por Interior. A su juicio, se está generando en el departamento una clara indefensión.

Las mismas fuentes añaden que el Ministerio ya ha dado con todo lujo de detalles las explicaciones demandadas y tanto el Defensor como la Fiscalía cuentan con todas las imágenes del 24-J desde el inicio del procedimiento de investigación. También sostienen que los rechazos en frontera se llevaron a cabo de acuerdo a la legalidad nacional e internacional y defienden la actuación de la Guardia Civil ante las críticas por la falta de auxilio sanitario.

El PP pide explicaciones a Sánchez

Tras denunciar la "negativa" del ministro del Interior a comparecer y facilitar los vídeos, el Partido Popular ha pedido este lunes la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. El PP ya lleva días acusando al Ejecutivo de permitir "que se arrastren cadáveres de una frontera a otra" y ha pedido el cese de Marlaska, que todavía mantiene el respaldo de los ministros del PSOE.

Ante la negativa de Marlaska a comparecer y facilitar los vídeos, tendrá que ser Sanchez quien dé todas las explicaciones. Así lo hemos registrado esta mañana en el Congreso.



"El escándalo de la sedición no debe tapar lo ocurrido en la valla de Melilla", ha advertido la portavoz popular, Cuca Gamarra, en redes sociales, haciendo referencia a la sustitución de este tipo penal por un delito de "desórdenes públicos agravados", con penas más bajas

La Eurocámara debatirá la tragedia el jueves

El asunto llegará hasta Bruselas. La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo debatirá este jueves los incidentes de la valla de Melilla, pero sin la presencia de Fernando Grande-Marlaska, que ha declinado la invitación cursada por los eurodiputados porque los hechos están siendo investigados en España por la Fiscalía y por el propio Defensor del Pueblo. Eurocámara debate el jueves la tragedia de Melilla con CEAR y ONG marroquí pero sin Marlaska, que declina ir

El asunto fue considerado por la comisión parlamentaria en julio a iniciativa del grupo de Izquierda Unitaria (GUE) y acordaron discutir este otoño sobre lo ocurrido con Grande-Marlaska y con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).