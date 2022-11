La fiesta de Acción de Gracias de Laguardia, en Álava, celebrada el pasado fin de semana, supuso un auténtico susto para María José, la dueña de una panadería que recibió a un cliente de lo más inusual.

Este lunes, Espejo Público ha hablado con la repostera, quien ha destacado que se encontraba sola en su negocio cuando, de repente, escuchó el cristal de la ventana y, puesto que se estaba celebrando un encierro en la localidad, pensó que alguien le había roto el cristal al darse un golpe.

Sin embargo, al levantar la vista, descubrió que su nuevo 'cliente', una de las vaquillas del evento, había saltado y entrado por la ventana del local. "Solo nos separaba el mostrador", ha explicado la mujer para, después, señalar que tuvo los reflejos suficientes para salir corriendo del establecimiento.

Una vaquilla se mete en una panadería en Laguardia pic.twitter.com/5vgC0s1rWQ — Iván Escarrà (@ivvan_escc) November 13, 2022

Entre risas, la mujer ha destacado: "Cerré la puerta para que, si se comía algo, me lo pagase después". Además, el matinal ha mostrado cómo quedó la panadería tras la intrusión del animal. De la misma manera, María José ha colocado en la puerta del local un cartel en el que se puede leer: "Vacas, prohibido el paso. Los demás, por favor, entrar por la puerta jajaja (ayer no me reía tanto)".