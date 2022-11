Los comunes, abiertos a modificar los delitos de malversación y desórdenes: "Asens lo está estudiando"

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha indicado que su formación está abierta a estudiar la reforma el delito de malversación para que no sea utilizado con fines políticos, así como a mejorar el redactado de la reforma del delito de desórdenes públicos.

Mena, no ha descartado que el grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en la Cámara baja vaya a presentar enmiendas a la proposición de ley de derogación del delito de sedición para también reformar el de malversación, y ha afirmado que el presidente del grupo, Jaume Asens, "está estudiando el redactado".

El portavoz de los comuns ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya defendido que se debe reformar la malversación después de derogar la sedición.

"Hay que acotar el delito de malversación y que no sea utilizado como ha sido utilizado. La reforma debe hacerse con cuidado porque afecta a delitos de corrupción política y económica", ha avisado Mena, que ha afirmado que están trabajando para mejorar al máximo el Código Penal.

Joan Mena ha celebrado, en una rueda de prensa, "la victoria política" que supone para su formación que haya un acuerdo para derogar el delito de sedición, puesto que formaba parte de "un compromiso electoral", y ha destacado "el trabajo ingente para convencer a los que rechazaban esta supresión".

El portavoz de los comunes ha recalcado que se trataba de "un paso necesario para la resolución del conflicto político en Cataluña" y ha recalcado que "los conflictos políticos solo se pueden resolver con negociación política".

"Al final ha ganado la política", ha precisado, "y ahora es el momento de emplazar a todas la fuerzas políticas a sumarse a esta reforma del Código Penal para acabar con esta antigualla política y aprobar la supresión antes de final de año".

"Esto no va de traición ni de humillación, como dice la derecha, sino que va de diálogo y de construir un país mejor en derechos humanos", ha indicado antes de puntualizar que "quién rechaza la reforma no piensa en Cataluña sino en las próximas elecciones".

Según Mena, la reforma del Código Penal es buena y "rechazarla es ponerse al lado de Alberto Núñez Feijóo y de Abascal", ha afirmado antes de apuntar que no le sorprende que JxCat y la ANC "se opongan a algo que beneficia a los catalanes" y ha añadido que "cada uno es dueño de sus propias contradicciones".

Sobre el texto que modifica el delito de desórdenes públicos, Mena ha explicado que todos los grupos, incluido el suyo, tienen la posibilidad de presentar enmiendas para mejorar el redactado y evitar malas interpretaciones a la hora de ser aplicado por los jueces.

Ha subrayado, en todo caso, que las penas por el delito de desórdenes públicos se "modifican a la baja" con respecto a las que había hasta ahora.

Sobre otro de los delitos que podría ser modificado, el de malversación, el portavoz de Catalunya en Comú ha considerado que es posible "acotarlo para que no sea utilizado políticamente, como se ha hecho a veces, pero con cuidado, porque afecta a los delitos de corrupción, y no queremos que esta última no pueda ser perseguida".

"Hay que garantizar que no sirve para perseguir políticamente a quien no ha malversado, pero el delito de malversación debe seguir existiendo porque la corrupción política tiene que ser perseguida", ha insistido.