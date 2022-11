Meses después de la polémica, Noelia Moya confirma que le fue infiel a Carla Flila y se queja del acoso que ha sufrido desde entonces

Noelia Moya vuelve a estar en el ojo del huracán. La tiktoker ha publicado una serie de vídeos para contar su versión de la polémica infidelidad en la que estuvo involucrada hace meses, pero ha conseguido empeorar más la situación.

La creadora de contenido catalana era conocida en redes sociales por su relación con Carla Flila, que llevaba más de seis años siendo retransmitida en sus perfiles. Todo parecía idílico hasta que un día su ahora exnovia reveló ante millones de seguidores que acababa de descubrir que Noelia le estaba siendo infiel.

Mientras que Carla dio todos los detalles que sabía, Noelia intentó negar las acusaciones y asegurar que todo era inventado. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en sus redes sociales. Hasta este pasado sábado.

La influencer anunció que tenía preparado el contenido que todos estaban esperando, y puso su cuenta en privado, para asegurarse que solo los que la siguieran pudieran verlo. Una barrera que no ha impedido la llegada de comentarios negativos.

Ahora que Carla está en su mejor momento, llega ella. Para llamar la atención una vez más. Me da pena el acoso que recibe, pero Noelia Moya eres Patetica. pic.twitter.com/dbFcz4DZPg — ♥⚔️ (@Zuri_mlsb) November 13, 2022

En la primera publicación ha hecho un resumen de todo el acoso y las faltas de respeto que ha recibido desde que se destapó la traición a Carla. "Todo esto y mucho más es a lo que he tenido que hacer frente todos los días desde hace ya 5 meses", narraba en la publicación con cientos de vídeos de ella llorando: "Todos los días sintiendo ansiedad y miedo. Todo esto me ha hundido la vida y la autoestima".

En la última publicación de este pasado domingo, ha contado la verdad: "Llevaba dos años estancada en una relación, las dos luchábamos por seguir juntas, pero es que yo había días que me ahogaba, me sentía presa de la rutina de nuestra relación".

2ª parte video Noelia Moya hablando del bollodrama con Carla y Carmen pic.twitter.com/buvsyHpPPe — Leeiiriisiimaa (@leiirisiimaa) November 13, 2022

Por eso, asegura que actuó de manera impulsiva cuando "apareció una persona en mi vida de manera inesperada, por la cual sentí una conexión que no había experimentado antes": "No puedo controlar de quien me enamoro ni cuando".

No quería hacer daño a Carla, pero tras romper con ella espontáneamente en el orgullo, se sintió "libre" y vio lógico irse "con la persona de la que me había enamorado".

"Un acto de impulsividad ha causado mucho daño y lo siento porque también me he causado el daño a mí", se ha lamentado, revelando que desde entonces ha necesitado ayuda psicológica para hacer frente al problema.

Acabo de ver el video de Noelia Moya y solo decir: Recordad que esta tía y su novia dejaron a Carla de LOCA y que se lo había inventando todo porque Carmen era HETERO



Y ahora viene a confirmarlo todo, HAY QUE TENER POCA VERGÜENZA TIA — 🏝️🔥🦌 (@MissAdaraMchef) November 13, 2022

Noelia Moya admitiendo que le fue infiel a Carla cuando en su momento quiso dejar de loca y mentirosa a Carla. Personas así bien lejitos, con el tiempo la que ha ganado ha sido Carla por quitarse semejante sinvergüenza de encima. — Jotita🫧 (@13Jotita13) November 13, 2022

Noelia Moya es sin duda el claro ejemplo de manipular las situaciones, hace las cosas mal, daña a alguien hasta tal punto, y cuando la gente va contra ella (no digo que no se pasen) es cuando es la pobrecita. Sin duda su segundo nombre es manipuladora — dami (@damarviera) November 10, 2022

Un intento de despertar empatía y de justificar sus hechos que solo ha servido para demostrar a muchos que, además de haber sido infiel, quiso dejar en mal lugar a Carla. Desde entonces, muchos están expresando su enfado en Twitter, ya que en Instagram ha desactivado los comentarios.