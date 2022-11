El primer día de paro de transportistas se salda con menos apoyo que en marzo pero avisan: "Se avecina una Navidad oscura"

El primer día de paro de los transportistas ha transcurrido este lunes sin un gran impacto en la cadena de suministros, con algunas infracciones aisladas y un apoyo menor al que se observó en los paros del pasado marzo. La Plataforma Nacional de Defensa del Transporte ha convocado una manifestación en Madrid a la que han asistido 800 personas, según la Delegación del Gobierno, y más de 7.000, según los organizadores. El portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ha amenazado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con una "Navidad muy oscura" si no se atienden sus reivindicaciones, pero la protesta no ha contado con el respaldo de las patronales oficiales del sector y Sánchez ha declarado que "el paro no está justificado".

Las protestas en Madrid, sin el fuelle del pasado marzo

Ni la multitud de chalecos reflectantes ni su líder han dejado entrever en ningún momento de la mañana del lunes desilusión por el 'pinchazo' con el que ha comenzado el paro del sector, que ha contado con un apoyo mucho menor al del pasado marzo, al menos por el momento. "Es el primer día y se irá calentando", valoró Hernández a su llegada al Ministerio, la última parada de las protestas que han comenzado a las diez de la mañana frente a la estación de Atocha, en Madrid.

Convocados por la Plataforma, los manifestantes han portado pancartas en contra del Gobierno y la ministra de Transportes, cuya dimisión han pedido a gritos durante toda la jornada. Su principal reivindicación es un aumento de las inspecciones a las empresas cargadoras para que estas cumplan la ley, que no les paguen por debajo de los precios de coste y no les obliguen a cargar y descargar sus camiones.

"Un camión cuesta como mínimo 1,40 euros el kilómetro y el precio que nos pagan es de un euro o 1,05 euros, es insostenible", ha explicado a 20minutos Manuel Hernández. "¿Es tan difícil de entender que lo único que queremos es no cobrar por debajo de coste?", añadía uno de sus compañeros.

El Gobierno atendió en primavera esta denuncia y, tras negociar con las patronales oficiales del sector, aprobó un decreto-ley prohibiendo el pago por debajo de coste. Desde la Plataforma, que representa a autónomos y algunas pymes, aseguran que esta ley "no se está haciendo cumplir porque perjudica a los grandes lobbies del transporte", motivo por el cual han parado sus camiones y se han lanzado a las calles de la capital.

La concentración, sin embargo, no ha cumplido las expectativas de los convocantes, que esperaban unos 30.000 manifestantes. La delegación del Gobierno hablaba de 800 asistentes, muy por debajo de las distintas cifras que ha dado la organización, llegando a estimar el propio Hernández "unas 7.000 u 8.000 personas". En todo caso, la participación se aleja mucho de las 10.000 personas que, según la Policía, se manifestaron en Madrid el pasado marzo.

Los transportistas se manifiestan frente al Ministerio de Transportes. EP

"Les quiero decir a todos estos señores de corbata que están tentando al diablo, están diciendo que este paro no va a tener repercusión, están manipulando los datos y diciendo que hoy hay normalidad y que aquí somos 800 personas", ha apuntado Hernández desde lo alto de un muro, sujetando el micrófono con una mano y señalando al Ministerio de Sánchez con la otra.

Hernández se ha referido además a los medios de comunicación, a los que ha llamado "cómplices" y ha acusado de "desacreditar a miles de familias" sacando "gentuza y traidores en la televisión", y finalmente se dirigió directamente a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "Señora ministra, el transporte es un león durmiendo, no dé lugar a que se despierte porque luego nadie lo podrá parar".

El portavoz ha culminado su proclama instando a los transportistas ausentes a unirse al paro: "Por una vez en su vida, tengan amor propio y dignidad por esta profesión", ha enfatizado.

Los protestantes han seguido pitando, gritando por la dimisión de la ministra y ondeando banderas de España y de varias comunidades autónomas hasta las tres de la tarde, cuando acababa el permiso de la manifestación. Se han sucedido las críticas a los medios, a los políticos e incluso a los policías que aguardaban en la puerta del Ministerio mientras los protestantes se aceraban a saludar a "Manuel", que no ha dejado de recibir aplausos y apretones de mano.

El portavoz ha mantenido a los manifestantes frente al Ministerio tras asegurar que le habían prometido una cita con la secretaria de Estado. Sin embargo, según ha declarado Hernández, esta cita ha sido cancelada por "problemas de agenda" de la secretaria. "No tenemos prisa ninguna, o nos hacen hueco en la agenda o nos quedamos aquí hasta que nos metan dentro", ha declarado Rafael Aramillo, de la junta directiva de la Plataforma.

La asociación, sin embargo, ha decidido retirarse a las tres de la tarde, aunque ha advertido al Ejecutivo de que no debe descartar acciones más contundentes si no atiende a sus demandas, como por ejemplo marchas lentas de camiones o cortes de autopistas. "Todo es posible. No nos vamos a dejar engañar, que quede muy claro", ha dicho su líder, que asegura sin embargo que no espera "que esto no se convierta en un pulso" con el Gobierno "que no llevará a ningún sitio, sino a calentar mucho más la situación". "Se avecinan unas Navidades muy oscuras si la ley no se cumple", ha insistido.

Manuel Hernández ha encabezado la manifestación en Madrid. José González

Algunos de los transportistas han llegado a la capital en sus propios camiones, que han aparcado junto al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, donde Hernández les ha citado para "tener una charla y hacer análisis" en torno a las cinco de la tarde. La Policía no ha permitido que estos camioneros accedieran al centro de Madrid con sus vehículos y todos los manifestantes han completado el recorrido a pie.

"Para no ganar, mejor parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", "Esto es una ruina" o "Raquel Sánchez, si el real decreto no cumples, al transporte lo hundes", se podía leer en algunas pancartas. También se ha lanzado algún petardo de gran potencia, aunque la manifestación se ha desarrollado sin incidentes.

"Normalidad" en Centros logísticos y carreteras

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reportado al Ministerio del Interior que la primera jornada del paro de camioneros ha dejado este lunes por la mañana una situación de "normalidad" en nodos, centros logísticos y vías de comunicación. Igualmente, fuentes de Mercamadrid han asegurado a 20minutos que la jornada se ha desarrollado con "absoluta normalidad".

Según señalan fuentes del Ministerio del Interior, solo se ha registrado algún incendio de neumáticos en Algeciras (Cádiz), así como de cuatro cabezas tractoras en Villaescusa (Cantabria), que ya están siendo investigados. También se han producido algunos pinchazos en ruedas en Illescas (Toledo).

Respecto al incidente en Cantabria, seis camiones resultaron dañados por fuego durante la madrugada en una explanada de una empresa de transporte de Villaescusa. Bomberos de Santander y del 112 han trabajado en las labores de extinción de dos focos, que han afectado de distinta consideración a los vehículos, ha informado el Centro de Atención a Emergencias en nota de prensa.

El acceso a todos los grandes centros logísticos y en las infraestructuras de hidrocarburos se podía llevar a cabo este lunes por la mañana sin problema. "Los distribuidores también hablan de normalidad absoluta, solo incidentes menores con piquetes en MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados", según las citadas fuentes de Interior.

Por otra parte, el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio de Asturias, Jorge García, ha asegurado que el paro ha obligado a organizar ocho convoyes de escolta para 40 camiones en Asturias. No obstante, ha remarcado que la jornada estaba discurriendo con "clara normalidad".

Raquel Sánchez: "El Gobierno sigue trabajando"

Raquel Sánchez ha asegurado este lunes que el Ejecutivo está "dispuesto a seguir trabajando y profundizando" en las medidas necesarias. En una entrevista para laSexta, la titular de Trabajo ha expresado su "respeto" por la movilización, pero ha sentenciado que "el paro no está justificado".

"La amplia mayoría del sector del transporte reconoce los avances que hemos hecho", ha apuntado Sánchez, que ha defendido de nuevo la vía de la denuncia contra las situaciones de ilegalidad en el Transporte.

"Cuando se produce una infracción y se denuncia, la inspección está actuando, pero es muy importante que se identifique al infractor, cuál es el incumplimiento y que se aporten datos. Si se da un incumplimiento y se acredita que se da ese incumplimiento, la sanción se impone", ha zanjado.