Melyssa Pinto, enamorada de nuevo: "Me estoy ilusionando y estoy empezando a sentir cosas más fuertes"

Melyssa Pinto vuelve a creer en el amor. La exparticipante de La isla de las tentaciones ha confesado tener una nueva ilusión tras sus fallidas relaciones con Tom Brusse y Sergi Castro.

Lo ha contado en el podcast Nos hemos liado, donde Nagore Robles y Alba Carrillo le han preguntado por todos los detalles sobre Marco Panosian, el joven que ha conquistado el corazón de la influencer y con el que ya se había relacionado.

"Me estoy ilusionando y estoy empezando a sentir cosas más fuertes", afirma la invitada. Eso sí, aunque sus sentimientos vuelvan a estar a flor de piel, ha dejado claro que le cuesta mucho comenzar una relación porque no se fía de nadie. "Para qué voy a empezar algo si luego me van a poner los cuernos todos", comenta.

Tras estas declaraciones, la modelo asegura que quiere darle un voto de confianza al que fuera su excompañero de trono en Mujeres y hombres y viceversa y que pretende madurar en cuanto a este pensamiento de inseguridad que le cierra la hora de intimar: "Quiero pensar que lo que me han otros no significa que me lo vayan a volver a hacer".

Para concluir con sus declaraciones, Melyssa Pinto recalca que está muy feliz en esta nueva etapa de su vida y que está viviendo una relación sana y libre. "Quiero aprender de mis errores", le confiesa a las presentadoras.