La mujer de un camionero, en 'Espejo Público': "Si se quejan, los meten en una lista negra, tener un camión es una ruina andante"

La nueva huelga de transportistas ha supuesto una gran división entre los camioneros. Muchos profesionales secundan la necesidad de cesar su actividad, mientras que otros aseguran que la situación que viven no es la misma que se produjo en el mes de marzo, cuando pararon y generaron el caos en nuestro país.

Este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Enrique Grillo, un camionero autónomo en contra de los paros convocados. El transportista ha destacado que actualmente hay una ley que los ampara y que, aunque en ocasiones no se cumple del todo, sí se hace en la mayoría de los casos.

Así, Grillo ha apuntado que aquellos profesionales que no vean respetada la cláusula del gasoil tienen la posibilidad de denunciar: "Herramientas tenemos, pero todo lleva su tiempo". "La inmensa mayoría de las asociaciones en bloque se han desmarcado de esta convocatoria cuando en marzo fue al revés". De la misma manera, Grillo ha agregado que no ha encontrado ningún piquete informativo: "El tráfico es fluido y normal".

El matinal de Antena 3 también ha contactado con Luisa, esposa de un camionero, quien ha destacado que la huelga se entiende "perfectamente" y "está justificada": "En este sector siempre ha habido mucha división y es normal que esto esté sucediendo".

"Esto viene de muchos años atrás. El sector lleva pidiendo ayuda desde 2008 y no se les ha escuchado. Se les dice que tienen representantes legales y oficiales en el Ministerio, pero las ayudas al pequeño transportista no llegan", ha agregado la mujer.

Además,, Luisa ha añadido: "Un camionero no puede parar todos los días para poner una denuncia. Somos las mujeres las que lo hacemos, vamos a los bancos, nos encargamos del papeleo, las facturas... De todo lo necesario para que el camión siga funcionando con nuestros maridos arriba. "¿Cómo se van a parar cada vez que tienen que poner una denuncia?".

"Pedimos a la Administración que pongan las inspecciones necesarias, que les ayuden. Esa carta de porte que es tan importante y siempre se ha pedido cuando han hecho un viaje, que ponga el precio y si no se pone, las mismas administraciones estén conectadas unas con otras. Que el Ministerio del Interior esté conectado con el de Hacienda y vean que no se está cumpliendo. No están pidiendo nada del otro mundo", ha señalado Luisa, que ha sentenciado: "Si ellos se quejan, se quedan sin trabajo, los meten en una lista negra y no los vuelven a llamar. Te puedo garantizar que tener un camión hoy en día es una ruina andante".