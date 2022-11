El ciclón Rosalía, cara a cara con la historia en los Latin Grammy 2022: "Lo que está haciendo es maravilloso, vanguardista y atrevido"

HOY ME LEVANTÉ DEMASIADO FELIZ☀️💖!!!! GRACIAS POR LAS 9 NOMINACIONES DE LOS LATIN GRAMMY Y X LOS 2 SHOWS SOLDOUTS EN EL RADIO CITY HALL QUE TANTO ME HE DISFRUTADo🤍🎉🎊NYY LA CIUDAD MAS INCREIBLE DEL MUNDO GRACIAS POR tanto amoRRR🙏 pic.twitter.com/vFvLR0PV0y