Reyes Maroto, una ministra desconocida que quiso ser vicepresidenta de la Comunidad y ahora peleará por ser alcaldesa

"Todo lo que he aprendido en el ministerio lo voy a poner al servicio de tu proyecto para hacer un Madrid más próspero y justo". Esta frase la pronunció Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973) el 16 de abril del pasado año. La todavía ministra de Industria, Comercio y Turismo se la decía a Ángel Gabilondo, entonces candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, quien la fichó para ser su posible vicepresidenta si su candidatura hubiera logrado ganar o formar gobierno tras el 4 de mayo, cuando terminó arrasando Isabel Díaz Ayuso. Ahora lo intentará de nuevo aunque con otro objetivo: el de ser alcaldesa de la capital.

Tras meses de secretismo y quinielas, Maroto ha dado el paso este lunes. Lo ha hecho en un foro de turismo rodeada de varios de sus compañeros de gabinete. Además de la número dos del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han acudido la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y los titulares de Presidencia, Félix Bolaños; Educación, Pilar Alegría; Política Territorial, Isabel Rodríguez; y Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Todo un mensaje de Moncloa a la interna -la ministra todavía tiene que pasar un proceso de primarias- y a la externa, dando una potente imagen institucional.

"Muchos me han pedido que dé el paso", ha dicho la elegida por Ferraz y Buen Suceso, sede de los socialistas madrileños, que ha asegurado que se "dejará la piel en esta tarea". La futura rival de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, cumple con las pistas que desde la dirección del PSOE-M habían ido dejando: la candidata dejaba un puesto relevante, es conocida por las bases y no es una paracaidista, uno de los mayores miedos que tenían los socialistas madrileños tras el fracaso de Pepu Hernández, quien cosechó en 2019 peores resultados que Antonio Miguel Carmona, candidato en 2015.

No obstante, Maroto tendrá ahora la tarea de aumentar su índice de popularidad para tratar de ganar una plaza en la que el PSOE lleva décadas cosechando malos resultados. Según indica el último barómetro del CIS, a la titular de Industria la conoce casi un 50% de la población, una cifra nada desdeñable pero que se queda corta en comparación con otros ministros que habían estado en las quinielas, como Fernando Grande-Marlaska (83,5%), Margarita Robles (78,4%) o Félix Bolaños (54,4%).

Con ese propósito ha lanzado su primer vídeo como alcaldable, titulado '¿Quién es Reyes?'. "Me enamoré de Madrid hace 25 años, en los que he sido estudiante, profesora, consultora, diputada regional y ministra", ha lanzado en una pieza audiovisual en el que varios amigos repasan sus bondades y pone en la diana a Almeida, al que define como "el alcalde de Génova, no de Madrid". Además, deja claras sus intenciones sobre los 21 distritos, mencionando primero dos del sur: Usera y Vallecas.

🌹Hoy empieza un viaje al que quiero invitarte. Un viaje para que las madrileñas y los madrileños tengan el #Madrid que merecen.



Un Madrid en el que podamos vivir mejor y desarrollar todo nuestro potencial; un Madrid prospero, abierto y tolerante. ¿Me acompañas? #Reyes2023 pic.twitter.com/loUArIef4c — Reyes Maroto (@MarotoReyes) November 14, 2022

Con todo, y a diferencia del año pasado, esta vez parece claro que Maroto sí terminará abandonando el Gobierno de Pedro Sánchez, al que llegó en 2018 tras triunfar la moción de censura del presidente contra Mariano Rajoy. Entonces, dejó sus responsabilidades como diputada en la Asamblea de Madrid, donde era portavoz de Economía, Presupuestos, Empleo y Hacienda. También ejercía como secretaria del área de Desarrollo Sostenible de la ejecutiva de la federación socialista madrileña. Antes, Maroto fue profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid, donde entró en 1999 y desarrollaba su actividad docente en el departamento de Economía.