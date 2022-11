Ayuso reitera que negociará con los médicos y dice que la manifestación es parte de "una estrategia desestabilizadora"

Menos de 24 horas después de la masiva manifestación que recorrió la capital en defensa de la sanidad pública, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre ella. La reacción incluye pocas novedades: como ya hiciera la semana pasada, la líder del Ejecutivo ha insistido en que el conflicto en torno a las urgencias extrahospitalarias es una cuestión laboral que la oposición en la región está utilizando para hacer daño al Gobierno que ella preside ante la cercanía de las elecciones. Además, ha reiterado que está dispuesta a seguir negociando con los sanitarios una salida a la huelga que este lunes cumple una semana.

"La izquierda ha optado por politizar las dificultades", ha asegurado durante el desayuno que ha protagonizado este lunes en el Club Siglo XXI, "en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de médicos que afecta a toda España, que es el problema real, el verdadero asunto".

"Lo que está pasando en Madrid no tiene nada que ver con el derecho de todo profesional a reclamar mejoras laborales", ha añadido la presidenta, que se ha confesado dispuesta a escuchar y mejorar las condiciones laborales de los médicos y los enfermeros. "Su bienestar profesional es esencial para que podamos disponer del mejor sistema sanitario", ha insistido.

"El activismo de izquierdas", ha asegurado Díaz Ayuso, "trata de confundir" diciendo que un Centro Sanitario 24 horas debe funcionar como un pequeño hospital". "No son hospitales estos centros: cuando alguien tiene una urgencia en Madrid llama al 112 o acude al hospital”, ha remarcado la presidenta, destacando que las atenciones que se están prestando son, en general, para patologías que no revisten gravedad.

La dirigente regional ha afirmado que respeta el derecho de los manifestantes a salir a la calle a reivindicar lo que consideren porque "Madrid es un lugar de libertad", pero a la vez ha opinado que la manifestación de este domingo no tenía como objetivo "defender la sanidad pública". Para Díaz Ayuso, la protesta masiva que recorrió este domingo la capital forma parte de una "estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable" que busca "aferrarse al poder o llegar a él" a través de "la confusión, la agitación y el juego sucio".

"En el momento en el que me llamaron asesina estoy segura de que esa manifestación no era solo de médicos", ha lanzado, para agregar que si la protesta hubiera sido "en defensa de la sanidad" hubieran participado en ella "dos millones de madrileños". "No conozco a uno solo que no esté orgulloso de su sanidad", ha apostillado.

Sobre la negociación con los médicos, la presidenta ha sido que van a seguir negociando en los próximos días y "encarando las dificultades". "Lo hemos hecho siempre", ha zanjado.