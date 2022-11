“Las cosas no caen del cielo” ha sentenciado esta mañana el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès en una entrevista radiofónica. “Hay que seguir batallando” ha asegurado, y parece que ganas no le faltan, ya que tres días después de anunciar con solemnidad el éxito en las negociaciones para derogar el delito de sedición, esta mañana en RAC1 ha advertido que “ahora que hemos eliminado la sedición, toca reformar el delito de malversación”.

Para ello, espera seguir negociando con el Gobierno para llevar a cabo los retoques pertinentes durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición ya que "es una cuestión que tenemos abierta y que debemos abordar ahora en la tramitación de la proposición de ley en el Congreso y el Senado", ha remarcado Aragonès. Incluso se ha mostrado discretamente positivo y ha considerado una "señal positiva" el hecho de que "no haya un no por respuesta" desde la Moncloa.

La intención final del Govern, según Aragonès, es batallar por la amnistía. En ese sentido, el presidente afirma que "votar no es delito, organizar un referéndum no es delito y estar comprometido con la independencia no es delito". Por ese mismo motivo, “lo que hace falta ahora es reformar la malversación".

Revertir los cambios del 2015

Concretamente, Pere Aragonès ha hablado de “revertir” los cambios que el Partido Popular realizó en 2015 tras la celebración del referéndum del 9-N de 2014. El presidente de la Generalitat ha argumentado que se incorporaron aspectos que hasta ese momento no eran delito, y por ello, en la organización del 9-N no hubo delito y en la del 1-O se consideró que había malversación.

Durante la entrevista, Aragonès ha matizado que la lucha del Govern es contra la "utilización perversa" de la malversación, y ha querido dejar claro que "la corrupción se debe seguir persiguiendo con fuerza, evidentemente".

Aragonès se muestra fuerte en la entrevista para lograr la reforma del delito de malversación. Atribuye por entero el éxito de la derogación de la sedición al Govern y a su partido, asegurando que esos cambios se deben “tan solo a nosotros”, y reprocha que “nadie nos ha acompañado y hemos llegado hasta aquí”.

Espíritu negociador

Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha reconocido que la supresión del delito de sedición con la contrapartida de la reforma del delito de desórdenes públicos agravados no es exactamente lo que quería el Govern, pero es “fruto de una negociación”. Aragonès da por válido que la reforma del Código Penal acordada logra "reducir el margen de discrecionalidad" de los jueces, aunque no “al 100%, porque no es una amnistía”, pero contrapone que ninguno de los independentistas afectados por la justicia empeora su situación.

Es más, Aragonès asegura que en el futuro, quienes se vean afectados por casos similares también se podrán ver beneficiados con este cambio jurídico porque “se reducen las penas y el alcance de los delitos” en cualquier caso.

Puigdemont y Junqueras

Aragonès no ha querido entrar en la cuestión de si Carles Puigdemont podrá acabar siendo acusado del nuevo delito de desórdenes público agravados y tan solo ha recordado que “esta reforma no tiene nombres y apellidos”, y recalca que se ha llevado a cabo para profundizar en los derechos y libertades de todas las personas, “no pensando en alguien en concreto”.

Recordar que Puigdemont, además de por sedición, está acusado de malversación, por lo que la derogación del delito de sedición, no sería en principio suficiente para volver a España sin ser juzgado.

Quien se podría ver inmediatamente beneficiado con la desaparición del delito de sedición sería el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, actualmente inhabilitado por este motivo. En el caso de Junqueras, si la derogación se produce con la suficiente rapidez, permitiría al líder republicano presentarse a las próximas elecciones.

Al hilo de esta posibilidad, Aragonès ha manifestado su voluntad de presentarse como cabeza de cartel de ERC. Al mismo tiempo, el presidente de la Generalitat ha asegurado que quiere “agotar la legislatura” a pesar de contar con tan solo 33 diputados.

Presupuestos

Finalmente, durante la entrevista también ha habido espacio para hablar de presupuestos. Sobre si este acuerdo con el Gobierno supone un espaldarazo a las cuentas del Govern y a las de Pedro Sánchez, Aragonès ha querido remarcar que las dos cuestiones no “van unidas”, y que todo “dependerá de si Junts quiere ejercer su responsabilidad o no”, nuevamente aludiendo a que las cuentas están en un “90% elaboradas por el exconseller Jaume Giró”. En el mismo tono firme y seguro de toda la entrevista, Aragonès ha sentenciado que “estoy convencido que habrá presupuestos”.