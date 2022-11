Biden y Xi Jinping se reúnen por primera vez con la guerra en Ucrania de fondo y en medio de una 'enemistad' que se alarga

Estados Unidos y China son enemigos íntimos. Pero con los enemigos muchas veces hay que verse las caras y eso han hecho este lunes Joe Biden y Xi Jinping en Bali durante la cumbre del G20 que se está celebrando en Indonesia. La guerra en Ucrania, el conflicto comercial entre ambos que se alarga durante años o un cooperación inexistente en materia climática marcan el primer encuentro entre ambos desde que el líder demócrata llegó a la Casa Blanca. El vínculo entre ambos países está en su punto más bajo, y los gobiernos llegaron a la vista con buen voluntad pero con posiciones muy marcadas.

Biden ya avisó la semana pasada de que iría a la reunión a defender "los intereses de Estados Unidos" y que China sabe cuál es la posición en todos los asuntos. El presidente del gigante asiático, que acaba de renovar su mandato, mantiene la cautela. Pekín ocupa un lugar particular en el actual contexto internacional: pese a haber condenado la invasión de Ucrania, mantiene una equidistancia en el bloque antioccidental.

"Nuestras dos naciones comparten la responsabilidad de gestionar sus diferencias, debemos evitar que la competición se convierta en algo parecido al conflicto. Debemos encontrar formas de trabajar juntos en asuntos globales urgentes que requieren nuestra cooperación", expresó el propio Biden antes de que arrancase la reunión, que lo hizo con un apretón de manos y caras relajadas de ambos líderes.

Por su parte, el presidente chino puso todas las cartas sobre la mesa. "Estoy preparado para tener una conversación franca y en profundidad sobre los temas de importancia estratégica para la relación entre China y Estados Unidos en todos los temas de importancia global y regional", sostuvo.

No obstante, la Administración Biden ha aclarado que, al menos en principio, las partes no realizarán declaraciones conjuntas y ha incidido en no realizar "concesiones en materias fundamentales". El Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha señalado que Pekín busca "alcanzar una forma de coexistencia aceptable para las partes mientras defiende su propia soberanía, seguridad e intereses", según ha recogido el diario 'South China Morning Post'.

El encuentro se produce tres meses después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizara una polémica visita a Taiwán, un asunto que ha avivado la polémica y ha fomentado maniobras militares por parte de China en la zona.