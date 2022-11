Telecinco logra el morboso reencuentro del cantante Antonio José con Marina Ruiz, juntos en el plató de 'Pesadilla en el paraíso'

Después de las últimas informaciones sobre ellos, que señalan la posibilidad de que Antonio José y Marina Ruiz han podido tener algo más que una amistad, el cantante visitó este domingo el plató de Pesadilla en el paraíso para presentar su última canción, Sin buscarte.

Allí coincidió con Marina, exconcursante del programa, que esa noche participaba en el debate sobre el mismo. Ella misma aclaró cuál era su relación justo antes de que el artista saliera a cantar.

"A ver si se zanja el tema", comenzó ella, abordando este espinoso tema, ya que hay quién asegura que le habría sido desleal a Omar Sánchez con el artista. "Igual que le conozco a él, conozco a mucha gente. Esto se ha recreado más porque es una persona conocida, es el mejor amigo de mi amiga Cristina, no tiene más misterio".

Entonces, contó lo que sucedió aquella noche que le vinculan con el cantante: "Fuimos de fiesta, acabamos de after y me fui al hotel con mis amigas. Voy a entrar, salir y lo que me dé la gana, no hago nada malo".

Marina Ruiz y Omar Sánchez en 'Pesadilla en el paraíso'. MEDIASET

Lo cierto es que el cantante y la concursante mantiene buena relación, y prueba de ello es el gesto de cariño y complicidad que se dedicaron nada más terminar el andaluz su actuación.