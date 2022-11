'Salvados' localiza al capitán del Prestige, a quien muchos daban por muerto

Este domingo, el programa Salvados de la Sexta ha vuelto a estar dedicado al accidente del Prestige, buque monocasco liberiano, operado bajo bandera de las Bahamas, que el 13 de noviembre de 2002 se hundió frente a las costas de Galicia, ocasionando un vertido de crudo que provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España.

Este domingo, el programa ha logrado localizar en Grecia al capitán del barco, Apostolos Mangouras, que había sido dado por muerto según las pesquisas del programa presentado por Gonzo.

Daskalakis Themistoklis, presidente de la Asociación de Capitanes Jubilados griegos, le había dicho al presentador que Manguras había fallecido hace dos años.

Lleva años en silencio y muchos lo dieron por muerto. Pero tras meses persiguiendo su pista, dimos con él en su isla natal. Apostolos Mangouras está vivo y tiene un mensaje para la sociedad española. #SalvadosPrestige2 pic.twitter.com/hZQ6lJxe0i — Salvados (@salvadostv) November 13, 2022

No obstante, Gonzo lo encontró y habló con él. Mangouras dijo que las autoridades españolas no lo trataron bien, pero que en cambio sí lo hizo la sociedad. De hecho, preguntado por el presentador por un mensaje para los televidentes, Mangouras dijo: "Quisiera dar las gracias a todos los que me ayudaron".

Antes, Daskalakis Themistoklis había salido en defensa del capitán del Prestige: "Los hundimientos pasan, pero lo que ocurrió después fue culpa de las autoridades que no hicieron caso al capitán".

"El Gobierno tuvo que forzar la mano de la Administración de la Justicia para poder inculpar a Mangouras de unos delitos inventados e imposibles", dijo también en el programa Juan Zamora, capitán y doctor en Marina Civil.