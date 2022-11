Jimmy Barnatán, 'Chucky' en 'Los Serrano', 20 años después: "Me llevé muchas decepciones, el teléfono dejó de sonar por años"

Los Serrano le 'colaron' en los hogares de miles de españoles cada semana, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla. Por aquel entonces, Jimmy Barnatán, 'Chucky' en la ficción de Telecinco, no podía pasear por la calle sin que alguien le pidiera una foto o un autógrafo.

"Para mí Los Serrano fue un antes y un después. De repente, entrar en millones de casas todas las semanas, siendo un crío de 20 años, fue brutal. Fueron días de vino y rosas. Yo con 20 años iba a restaurantes de lujo, eso molaba", reconoce el actor en una entrevista a Socialité.

Eso sí, nunca se le subió la fama a la cabeza: "No he cambiado de amistades, por ejemplo", afirma. Pero la serie acabó y, con ella, y casi por arte de magia, también la fama cosechada hasta ese momento. "El teléfono dejó de sonar, pero no por semanas, sino por años", lamenta. "El fango es amargo, pero enseña infinitamente más que la miel", reflexiona al respecto.

Eso sí, Barnatán supo reinventarse y actualmente se dedica también a la escritura -ha realizado cuatro novelas- y a cantar blues. Junto a la interpretación, profesión que conoce desde los 11 años, considera las tres disciplinas como "canales para una misma necesidad de expresión, en forma de canción, de relato o poema y de personaje".

En televisión también trabajó en Servir y proteger y, gracias a su espectáculo musical, ha podido trabajar junto a otro compañero de Los Serrano, Víctor Elías, quien ejerce de pianista.