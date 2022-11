El confesor personal de Putin pide el fin de la guerra "contra los hermanos ucranianos"

El metropolitano Tíjon Shevkunov, un obispo ortodoxo conocido como el confesor personal de Vladimir Putin, ha hecho un llamamiento para el fin de la guerra en Ucrania, al que considera un país hermano.

El clérigo, que en 2014 apoyó la invasión de Crimea y es el consejero espiritual del presidente ruso, dio una entrevista con el canal público Rossiya-1, donde hizo sorprendentes declaraciones.

"Debemos hablar sobre aquello con lo que nos despertamos, lo que está en nuestras cabezas todo el día y con lo que nos acostamos: es Ucrania", dijo Shevkunov, en lo que algunos ven como un movimiento del régimen hacia una posible salida pacífica al conflicto.

"No hay duda de que estamos viviendo una tragedia sin precedentes, una etapa fatídica en la vida de nuestro pueblo, nuestro país y Ucrania", afirmó el obispo. "¿Cómo terminará? Rezaremos para que, por supuesto, termine con paz y seguridad. Ahora todo el mundo pide la paz", dijo Shevnukov.

La solución del clérigo, eso sí, pasa por Dios: "Necesitamos la paz por la voluntad de Dios, para resolver este problema, las batallas, el odio entre hermanos, aunque ahora no quieran llamarnos hermanos", dijo.

"Pero entendemos que son hermanos, y no hace mucho nos llamaron hermanos. Estoy seguro de que la gente no puede resolverlo", prosiguió Shevnukov. "¿Cómo podría resolverse después de todo lo que ha pasado? Solo Dios Todopoderoso puede resolverlo todo, no tengo ninguna duda al respecto", sentenció.